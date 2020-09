Stigao je Toyotin novi mali kombi, Berlingov brat blizanac

Nova Toyota Proace City nudi se u teretnoj i u putničkoj verziji koja se zove Proace City Verso. Automobil je tehnički identičan Berlingu, Rifteru i Combu, a razlike su samo u dizajnu i sitnim detaljima

<p>Klasa najprodavanijih kombi vozila u Hrvatskoj dobila je pojačanje. Berlingo, Caddy, Kangoo i 'društvo' od sad će se za tržišni udio boriti i s jednim japanskim modelom. Riječ je o novoj Toyoti Proace City koja je nastala na osnovi modela iz PSA grupacije. U odnosu na Berlingo i 'društvo' razlike su samo u vanjskom izgledu i nekim manjim detaljima u unutrašnjosti. </p><p>Nova Toyota nudi se u tri dvije verzije. Teretna se zove Proace City, dok putnička u imenu ima dodatak Verso. Teretna verzija može imati jedan ili dva reda (dupla kabina) sjedala te dva ili tri sjedala sprijeda. Nudi se u dvije različite dužine, 440 i 470 centimetara, a nosivost joj iznosi od 650 kilograma (kratka verzija) do 1000 kilograma. Ponuda teretnog prostora iznosi 3300 litara za kratku te 3900 litara za dužu verziju.</p><p>Putnička varijanta Proace City Verso nudi se također u dvije različite dužine karoserije, a obje u unutrašnjosti mogu imati pet ili sedam sjedala. Ponuda prostora za putnike je raskošna, kao i prostor u prtljažniku. U njega stane 597 litara (kratka verzija) i 850 litara (duga verzija). Klizna stražnja vrata doprinose praktičnosti kao i mogućnost odvojenog otvaranja prozora na petim vratima, odnosno vratima prtljažnika.</p><p>U ponudi je i putnička N1 verzija za tvrtke s pregradom između putničkog dijela i prtljažnika koja je jeftinija jer se na nju ne plaćaju trošarine, a moguć je i odbitak 100 posto iznosa PDV-a.</p><p>Za pogon je zadužena poznata paleta benzinskih 1,2-litrenih i dizelskih 1,5-litrenih motora. Osnovni benzinac ima 110 KS i ručni mjenjač sa šest brzina, a snažnija verzija od 130 KS dolazi serijski s automatskim mjenjačem s osam brzina. Dizelski motori imaju 75, 102 i 130 KS. Dvije slabije verzije kombinirane su s peterobrzinskim ručnim mjenjačem, a najsnažnija može imati šesterobrzinski ručni ili osmerobrzinski automatski mjenjač. </p><p>Dizelski motori ovisno o izvedbi po tvorničkim podacima troše između 4 i 4,5 litara na 100 kilometara, a benzinske verzije 5,2 do 5,5 l/100 kilometara. </p><p>Proace City ima prilično bogatu ponudu opreme za ovu klasu automobila. Tu je tako sustav s dvije kamere za teretni model ili s četiri kamere i pogledom do 360 stupnjeva za Verso. U ponudi su i bežični punjač za mobitel, head-up zaslon, dodirni zaslon promjera osam inča i čitav niz sustava za pomoć u vožnji. Po ponudi prostora, dodatne opreme, sigurnosne opreme i po nosivosti Proace City i Proace City Verso su zajedno sa svojim blizancima najbolji u svojoj klasi.</p><p>Toyota na ove automobile nudi pet godina jamstva po čemu je su Prace City modeli u prednosti u odnosu na svoje 'blizance'. I servisni intervali su prilično dugački. Za dostavni dizelski kombi redoviti servis je svake dvije godine ili 40.000 kilometara, za putnički dizelski model svake godine ili 30.000 kilometara, a za benzince svakih 20.000 kilometara i svaku godinu. </p><p>Osnovni dostavni Proace City s benzinskim motorom stoji 135.100 kuna, a s dizelašom 145.700 kuna. Putnička benzinska verzija stoji od 129.900 kuna, a dizelska košta od 142.800 kuna. Putnička N1 verzija košta od 124.330 kuna, a uz odbitak PDV-a i manje od 100.000 kuna. </p>