Snaga je ostala ista, ali je Toyota poboljšala gotovo sve što je važno za vožnju na stazi: okretni moment, hlađenje, aerodinamiku, ovjes, gume, upravljanje i masu
POBOLJŠANI MODEL
Stigla je najluđa Corolla do sad, no nemojte se prerano veseliti
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Toyota je službeno predstavila GRMN Corollu, najekstremniju izvedbu svojeg sportskog kompakta. Oznaka GRMN znači "Gazoo Racing Meister of Nürburgring", a u ovom slučaju ne donosi potpuno novi automobil, nego temeljito izoštrenu verziju GR Corolle. Snaga je ostala ista, ali je Toyota poboljšala gotovo sve što je važno za vožnju na stazi: okretni moment, hlađenje, aerodinamiku, ovjes, gume, upravljanje i masu.
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