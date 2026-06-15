Stiže Honor X80 Pro Max s mega baterijom od 11.000 mAh

Honor je najavio datum izlaska za svoj novi pametni telefon X80 Pro Max, uređaj koji obećava redefinirati standarde autonomije baterije. Uz potvrdu datuma, tvrtka je otkrila i dizajn telefona te dostupne boje, a najimpresivniji podatak svakako je baterija kapaciteta čak 11.000 mAh, što ga svrstava u sam vrh tržišta.

Honor X80 Pro Max bit će predstavljen u Kini 22. lipnja, potvrdila je tvrtka u službenoj objavi na Weibu. Tvrtka je također otvorila prednarudžbe za pametni telefon putem svoje službene internetske trgovine. Istovremeno su otkriveni dizajn i opcije boja: uređaj će biti dostupan u crvenoj (Lightning Red), bijeloj (Moon White), narančastoj (Vitality Orange) i crnoj (Xuanjia Black) boji.

Specifikacije koje pomiču granice

Osim rekordne baterije, Honor X80 Pro Max donosi i druge impresivne karakteristike. Uređaj će podržavati brzo žično punjenje od 90 W, kao i reverzibilno žično punjenje od 27 W, što mu omogućuje da funkcionira kao prijenosna baterija za punjenje drugih uređaja.

Prema dostupnim informacijama, uređaj će imati 6,8-inčni OLED zaslon rezolucije 2788 x 1280 piksela i frekvenciju osvježavanja od 120 Hz. Također se spominje da bi maksimalna svjetlina zaslona mogla doseći nevjerojatnih 10.000 nita. Pokretat će ga čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, a glavna stražnja kamera imat će senzor od 50 MP. Kupci će moći birati između nekoliko memorijskih konfiguracija: osam GB RAM-a sa 128 GB, 256 GB ili 512 GB interne memorije, te snažnija verzija s dvanaest GB RAM-a i 512 GB memorije. Honor također naglašava izdržljivost uređaja, pa se očekuje da će biti otporan na prašinu i vodu prema standardima IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Baterija kao najvažniji adut na tržištu

Honor X80 Pro Max s baterijom od 11.000 mAh odražava rastući trend povećanja kapaciteta baterija u pametnim telefonima. Kako korisnici sve aktivnije upotrebljavaju svoje uređaje- od pregledavanja interneta i društvenih mreža do igranja igara i streaminga videozapisa- dulje trajanje baterije postaje jedan od najvažnijih kriterija pri odabiru novog telefona.

Prema istraživanju iz ožujka 2026. godine, trajanje baterije po prvi je put nadmašilo cijenu kao najvažniji faktor koji utječe na odluku potrošača o kupnji. Taj trend posebno potiče kinesko tržište, gdje je prosječni kapacitet baterija pametnih telefona najveći na svijetu. To je djelomično posljedica bržeg usvajanja novih tehnologija, poput baterija sa silicij-ugljičnim (SiC) anodama, koje nude veću gustoću energije i omogućuju povećanje kapaciteta bez promjene fizičkih dimenzija telefona.

Trend koji s nišnih uređaja prelazi u mainstream

Iako baterije velikog kapaciteta nisu novost, dosad su uglavnom bile karakteristične za nišne, izrazito otporne telefone, poput modela tvrtke Oukitel. Ti su uređaji namijenjeni specifičnoj publici kojoj je potrebna pouzdanost i dugo trajanje u ekstremnim uvjetima. Međutim, Honor, kao jedan od vodećih proizvođača pametnih telefona, s modelom X80 Pro Max nastoji ponuditi bateriju velikog kapaciteta širem krugu korisnika, kombinirajući je s vrhunskim specifikacijama i privlačnim dizajnom.

Očekuje se da će se kapacitet baterija pametnih telefona u budućnosti nastaviti povećavati. Prognoze govore da će se do 2027. godine na tržištu pojaviti solid-state baterije koje će ponuditi 50 posto veću gustoću energije i dodatno produžiti autonomiju uređaja. Takve inovacije pokazuju da će borba za dulje trajanje baterije ostati jedan od glavnih smjerova tehnološkog razvoja na tržištu pametnih telefona.

*uz korištenje Ai-ja