Za ByteDance je ovo logičan nastavak širenja izvan društvenih mreža. Kompanija u Kini snažno razvija cloud i AI poslovanje, a Volcano Engine već se pokušava nametnuti kao alternativa velikim tehnološkim igračima
NEOČEKIVANA SURADNJA
Stiže novi auto za generaciju Z: Vlasnik TikToka i Seres rade SUV
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ByteDance, kineska kompanija najpoznatija kao vlasnik TikToka, ulazi dublje u automobilsku industriju, ali ne tako da će sama proizvoditi automobile. Novi partner je Seres, uspješni kineski proizvođač koji je već prisutan u Europi. Novi model trebao bi stići pod markom Saidou, koja nastaje preustrojem dosadašnje marke Landian. Landian nije postigao osobito uvjerljive prodajne rezultate, pa Seres očito pokušava resetirati projekt s novim imenom, novom tehnologijom i jasnijim ciljanjem mlađih kupaca. Prema dostupnim informacijama, prvi automobil bit će SUV, ponuđen kao električni model i kao električni automobil s produživačem dosega.
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