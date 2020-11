Stiže novi Kangoo, a dobio je i jeftinije društvo, model Express

Klasični Kangoo i dalje će se nuditi u putničkoj i dostavnoj verziji. Model Express izvana nalikuje na Kangoo, no iznutra je potpuno drugačiji i trebao bi biti osjetno jeftiniji. Kod nas će prodavati samo teretni Express

<p>Treća generacija Kangooa na tržište stiže idućeg proljeća, no ovog puta će mu društvo raditi i novi model Express koji je zamišljen kao jeftinija ali podjednako velika i prostrana alternativa za Kangoo. Oba modela nudit će se kao putnička i teretna verzija. </p><p>Kangoo je dizajnerski potpuno promijenjen i mnogo bogatije opremljen, a unutrašnjost je mnogo elegantnija, pogotovo u putničkoj verziji. Imat će dizelski, benzinski pogon, a kasnije stiže i električna verzija. Detalji o pogonima još nisu specificirani. </p><p>Njegova teretna verzija ima inovativna Easy Side Access sustav. Zbog toga što nema središnjeg nosača bočni otvor širok je čak 142 centimetara što je dvostruko više nego na prethodnoj verziji. Tu je i sustav Easy Inside Rack koji omogućuje prijevoz dugih predmeta pod krovom, bez da zauzimaju mjesto na podu teretne površine.</p><p>Teretni Kangoo nudit će se u dvije dužine s teretnim prostorom zapremine 3,3 do 4,9 kubičnih metara. </p><p>Uz Kangoo je predstavljen i samostalni model Express. On izvana nalikuje na Kangoo, no u unutrašnjosti se potpuno razlikuje od njega. Express će biti osjetno jeftiniji od Kangooa.</p><p>Nudit će se putnička i teretna verzija koja ima zapreminu teretnog prostora od 3,3 do 3,7 kubičnih metara.</p><p>Express će se proizvoditi u Maroku, u tvornici u kojoj se radi i Dacia. U Europi će se prodavati samo teretni Express, dok će se putnički nuditi na drugim siromašnijim tržištima. </p>