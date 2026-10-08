Vozili smo novi Lepas L8: Velik i raskošan kineski SUV

Lepas L8, prvi model nove marke iz Chery grupacije na hrvatskom tržištu nedavno je stigao u domaće salone, a sada smo ga dobili i priliku provozati na domaćem predstavljanju.

Riječ je o SUV-u srednje klase (D-segment) dugom 469 cm, širokom 187 i visokom 169 cm, s međuosovinskim razmakom od 280 cm. Dizajn je usmjeren prema europskom ukusu, a marka ga naziva "leopard estetikom". Naime prednja svjetla trebala bi podsjećati na pogled leoparda, po kojem je ova marka dobila i prvi dio svojeg imena.



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