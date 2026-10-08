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Vozili smo novi Lepas L8: Velik i raskošan kineski SUV

Piše Autostart,
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Vozili smo novi Lepas L8: Velik i raskošan kineski SUV
Foto: Dubravko Kolaric
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Novi L8 se u Hrvatskoj zasad nudi samo kao plug-in hibrid. Sustav kombinira 1,5-litreni turbobenzinac sa 143 KS i elektromotor sa 204 KS

Admiral

Lepas L8, prvi model nove marke iz Chery grupacije na hrvatskom tržištu nedavno je stigao u domaće salone, a sada smo ga dobili i priliku provozati na domaćem predstavljanju.

Riječ je o SUV-u srednje klase (D-segment) dugom 469 cm, širokom 187 i visokom 169 cm, s međuosovinskim razmakom od 280 cm. Dizajn je usmjeren prema europskom ukusu, a marka ga naziva "leopard estetikom". Naime prednja svjetla trebala bi podsjećati na pogled leoparda, po kojem je ova marka dobila i prvi dio svojeg imena.

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