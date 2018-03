Što je Peter Corbett otkrio o spajanju offline i online svijeta

Prezentacija Petera Corbetta, osnivača digitalne agencije iStrategyLabs, na ovogodišnjem Digital Takeoveru zasigurno je bila posebno inspirativna za sve prisutne marketingaše, tehnološke stručnjake i poduzetnike.

Kroz prezentaciju kampanja na kojima je radio dokazao je kako savršeno spaja offline i online svijet, ali i da uspješno povezuje kreativnu i tehnološku zajednicu. Stoga ne čudi da je osvojio čak 20 Lavova iz Cannesa i niz drugih nagrada. Naglasio je da još uvijek živimo u realnom svijetu. 'Kreirajući kampanje i proizvode često zaboravljamo da ljudi koji provjeravaju svoj Facebook profil, Twitter račun, Instagram post ili zadnji Snapchat video, zapravo svaki dan rade i druge stvari – putuju s posla na posao, pješice, autom ili vlakom, bave se djecom, šeću psa', istaknuo je Corbett.

Najuspješnija kampanja – Izlet na Mars

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Za početak je predstavio kampanju osmišljenu za Lockheed Martin, a koju je kreirao za McCann New York pod nazivom 'Field Trip to Mars'. Projekt je 2016. godine osvojio čak 19 nagrada Lions u Cannesu i to u 11 kategorija - od Cybera preko PR-a do zabave i inovacije.

Nakon što je Corbett pustio video, postalo je jasno zašto je kampanja toliko posebna. Riječ je o iskustvu virtualne stvarnosti, a koje je djecu odvelo na izlet na Mars. Sam Corbett priznaje da je u realizaciji projekta bio pravi izazov odraditi tehničku pripremu, nabaviti školski autobus i vozača. No, sve je uspješno realizirano te su djeca vozeći se u školskom autobusu ulicama Washingtona mogla pogledom kroz prozor doživjeti krajolik Marsa. Čak nisu trebali nositi posebne naočale. Sve zahvaljujući raznim nevjerojatnim tehnološkim mogućnostima i LCD monitorima.

'Samo nekoliko djece je plakalo u autobusu, ali to su sigurno bilo suze radosnice', našalio se Corbett.

Kako kampanju iz fizičkog prenijeti u online svijet?

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Corbett je predavanje nastavio govoreći o nastanku kampanje za Miller Coorsov Redd's Apple Ale. Cilj je bio stvoriti promotivnu kampanju i ujedno prikupiti bazu korisnika koje će kasnije retagretirati kako bi isprobali proizvod. I u tome su uspjeli. Stvorili su lažni kafić u napuštenom skladištu te spojili offline korisnike s online aplikacijom koja je omogućila rušenje boca. Na taj način su se korisnici zabavili, povezali s brendom i mogli dobiti nagrade te kupone koji su poslani direktno na njihovu adresu. Corbett je pustio i video o nastanku cijelog projekta te naglasio kako odmah nakon zaprimanja briefa koji traži promociju na fizičkoj lokaciji, ujedno pokušavaju osmisliti kako ju prenijeti u online svijet na različitim platformama.

'Današnje kampanje moraju pružati nezaboravno iskustvo. Stoga sljedeći put kada radite kampanju, zapitajte se kako ćete je prenijeti putem interneta. Vaša kampanja mora biti drukčija od drugih i nezaboravna', poručio je Corbett.

Corbettova najdraža kampanja –Mr. Robot: Brisanje duga

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Govoreći o kampanji za Mr. Robot, koja je rađena ususret premijeri serije na USA Network, Corbett je priznao kako mu je to najdraža kampanja na kojoj je radio.

'Kampanja je bila je stvarna. Sadržaj za nju smo stvarali tek kada smo ga krenuli emitirati uživo. Tako smo postigli zanimanje milijuna ljudi', rekao je Corbett.

Ideja je bila kroz live komunikaciju putem chata i videa naglasiti jednu od glavnih tema emisije - masovnu preraspodjelu bogatstva. Kako bi to ostvarili kreirali su trodnevni live stream događaj na Twitchu, najvećoj društvenoj platformi za igru na svijetu. Corbett kaže kako su htjeli stvoriti masovnu svijest i visoku razinu angažmana s publikom. Ujedno su postavili i stvaran cilj: izbrisati 100.000 dolara duga većem broju korisnika Twitcha. Sudionici u igri i live chatu dobili su određeni iznos, od 50 do 500 dolara na svoj račun. Ako do sada niste čuli za ovu platformu, riječ je o online mreži za streaming uživo, s 35 milijuna korisnika mjesečno koji se prijavljuju kako bi gledali ljude koji igraju video igre. Osim što je publika Twicha bila idealna ciljana skupina za promociju ovakve serije, Corbett kaže da je uistinu uživao jer su samom kampanjom uspjeli motivirati ljude, ali i učiniti razliku i izaći iz svog balona blagostanja.

'Dok smo u realnom vremenu dijelili nagrade, stigao nam je veliki broj mailova. Priznajem, jedan me čak uspio rasplakati. Stigao je od jedne žene koja je napisala da ne zna jesmo li svjesni koliko joj znači nagrada od 300 dolara koju je dobila. Napisala je da je samohrana majka dvoje djece i da je mislila da ovaj mjesec neće moći skupiti za stanarinu te da će završiti na ulici', prepričao je Corbett te dodao da je ostao oduševljen kako je marketinška kampanja doslovno uspjela promijeniti nečiji život na bolje.

Spužva Bob: Kako kreirati kampanju koja će se svidjeti svima?

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Osim što je riječ o jednom od planetarno popularnih crtanih likova, Spužva Bob je sam po sebi jedan od najunosnijih brendova. Corbett se našalio kako Bob ne smije zadržati zaradu nego sve ide Nickelodeonu.

'Na Facebooku je Spužva Bob imao preko 4.4 milijuna lajkova. Spadao je u top 10 najpopularnijih Facebook stranica. Pitao sam se kako je to moguće. Shvatili smo kako prosječni obožavatelj Spužva Boba zapravo ima 34 godine, ostali su mlađi ili stariji. To je značilo da moramo kreirati kampanju koja će se svidjeti svima', rekao je Corbett.

Iz Nickelodeona su htjeli sasvim drugačiju marketinšku kampanju za njegovu 15 godišnjicu. Corbett je došao na ideju napraviti hvataljku za igračke jer rijetko tko uspijeva osvojiti igračku na takvim uređajima, a tko to ne bi htio. Napravili su sami takav uređaj, dodali ilustracije i uz live stream ga spojili s Facebook stranicom. Osmislili su i posebnu igru s balončićima, a pobjednici su imali mogućnost isprobati online hvataljku za igračke.

Peter Corbett nam je kroz ove četiri kampanje pokazao da je pravi kreativac i moglo bi se reći kako su za njega marketinške kampanje, koje odlično spajaju online i offline svijet, poput igre i to one u kojoj je jako dobar.

Tema: Digital Takeover