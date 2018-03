Što sve aplikacije u Facebooku vide o vama? Ovako to ugasite!

Farmville, Candy Crush i razni kvizovi, samo su neke od aplikacija i igara koje mnogi od nas koriste unutar Facebooka bez da smo detaljno proučili koje smo sve podatke o sebi odlučili ustupiti.

Upravo zbog takve jedne aplikacije sada je i Facebook u ogromnom skandalu. Podatke koje je koristila Trumpova kampanja preko Cambridge Analytice, korisnici su unosili kroz kviz osobnosti, a tu su dali i određene podatke o sebi te neke limitirane podatke o prijateljima.

I dok se raspetljava klupko oko Cambridge Analytice i odgovornosti Facebooka, važno je da korisnici paze koje aplikacije koriste te što one mogu o vama prikupiti. Srećom, to možete napraviti prilično jednostavno tako što ćete otići u postavke aplikacije:

Browser - Kliknite na strelicu desno od svog imena, pa na postavke i potom na aplikacije u izborniku s lijeve strane. Ovdje ćete vidjeti sve aplikacije kojima ste dali nekakve dozvole i za svaku ponovno urediti ograničenja i dozvole. Vidjet ćete i tko može vidjeti da ih koristite (svi, samo prijatelji ili samo vi). Ono najmanje što mogu o vama vidjeti je ime, profilna i cover fotografija, spol, mreže, korisničko ime.

Mobiteli - Klik na tri horizontalne linije (u kutevima ekrana na iOS i Android aplikacijama) otvorit će vam izbornik i potom opet morate otići dolje do postavki računa te na aplikacije. Ovdje ćete vidjeti sličan izbornik, no stvari su čak i malo preglednije jer je sve sortirano prema grupama koje vide podatke.

Klik na svaku aplikaciju pokazat će vam koje podatke dajete aplikaciji (lajkovi, popis prijatelja, lokacija, email adresa... i klik na kvačicu jednostavno će te dozvole ukinuti.

Što sve Facebook može znati o vama?

Facebook o nama može pratiti gomilu različitih podataka, a svi oni pomažu im da stvore bolji profil kako bi nas i oglašivači mogli preciznije targetirati. Osim podataka koje smo unijeli u naš profil, ova društvena mreža prati i našu online aktivnost kako bi vidjeli sve što radimo. Tako se osim uobičajenih podataka o lokaciji, dobi ili spolu mogu iščitati i podaci o etničkoj pripadnosti, prihodima, našoj nekretnini. No mogu znati i jesu li nam blizu godišnjice i rođendani, odnosno je li netko od naših prijatelja uskoro nešto slavi, živimo li blizu obitelji i rodnog grada.

Mogu znati jesmo li u novoj vezi, vezi na daljinu, jesmo li se zaručili ili našli novi posao ili možda novi stan. Naši interesi, imamo li auto/motor ili ga planiramo kupiti i sve povezano s autima, jesmo li roditelji, koliko ljudi radi s nama, imamo li konzole ili računala te kakve igre igramo, vodimo li druge Facebook stranice, sve su to stvari koje bi mogle utjecati na to kako će izgledati naše korištenje Facebooka, pa i to kakvu hranu jedemo te u kakvim dućanima kupujemo. Sve skupa, čak 98 različitih informacija mogu prikupiti kako bi nas razlikovali.

