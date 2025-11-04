Obavijesti

Što znači dogovor od 55 milijardi dolara za EA i za vaše omiljene gaming serijale?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Što znači dogovor od 55 milijardi dolara za EA i za vaše omiljene gaming serijale?
Foto: EAGames

EA ide u privatno vlasništvo kroz dogovor koji predvodi saudijski PIF sa Silver Lakeom i Affinity Partners. U isto vrijeme dio najpoznatijih Sims kreatora izlazi iz EA Creator Networka zbog etičkih razloga, dok tim The Simsa poručuje da se planovi za igru ne mijenjaju.

Electronic Arts je 29. rujna 2025. objavio da prihvaća ponudu konzorcija koji čine PIF, Silver Lake i Affinity Partners za otkup po 210 dolara po dionici, u poslu vrijednom oko 55 mlrd dolara. Transakcija je odobrena od strane Upravnog odbora i čeka glasovanje dioničara te regulatorne provjere; očekivani završetak je u prvoj fiskalnoj četvrtini 2027., a CEO Andrew Wilson ostaje na čelu. 

Riječ je o najvećem “go-private” poslu u povijesti gaminga i jednom od najvećih leveraged buyout dogovora uopće. Konzorcij planira kombinaciju kapitala i duga, uz rollover PIF-ova udjela od približno 10 posto; EA bi nakon zatvaranja bio delistiran i nastavio poslovati iz Redwood Cityja. Ako ste se nadali (ili bojali) kako bi posao mogao propasti, važno je znati kako je osnivač Affinity Partnersa Jared Kushner, bivši viši savjetnik DOnalda Trumpa u njegovom prvom mandatu, a sada muž od njegove kćeri. Logično je za pretpostaviti kako će predsjednik SAD-a stoga napraviti sve što može kako bi se posao ostvario.

Naravno, glavni problem s ovim tek bi se mogao javiti. Saudijci sce više ulaze u sve sfere naših života. Nakon što su debelo 'zakoračili' u sport, posebice nogomet, sada ulaze i u gaming. Pitanje je hoće li se nametnuti sa svojim idejama i pokušati utjecati na razvoj igara, ili su u EA ušli čisto iz razloga profita. Međutim, nakon objave posla, više istaknutih autora iz Sims zajednice (među njima lilsimsie, James Turner i Plumbella) najavilo je izlazak iz EA Creator Networka. To su zasad samo vanjski kreatori sadržaja, ne unutrašnji  developeri; The Sims tim u poruci partnerima naglašava da se misija i planovi za The Sims 4 nastavljaju.

Za igrače u Hrvatskoj kratkoročno se ne mijenja ništa bitno: EA Sports FC, Apex Legends, The Sims 4 i nadolazeći Battlefield 6 nastavljaju po planu. Potencijalne promjene u portfelju ili programima za kreatore mogu se očekivati tek nakon formalnog zatvaranja transakcije i daljnjih pojašnjenja iz tvrtke. U istom smo košu kao i ostatak svijeta, ako kreatori videoigara i ostali kreativci iz Electronic Artsa osjete da je Saudijski privatni fond previše stisnuo njihovu autorsku slobodu, moglo bi biti značajno manje naslova za sve.

