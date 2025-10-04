Obavijesti

Tech

Komentari 0
GAŠENJE NASLOVA

EA u listopadu ove godine gasi online verzije četiri igre - offline verzije za sada ostaju aktivne

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
EA u listopadu ove godine gasi online verzije četiri igre - offline verzije za sada ostaju aktivne
Foto: Electronic Arts

Electronic Arts u listopadu gasi mrežne funkcije za četiri naslova. Offline modovi ostaju, ali multiplayer, season challenges i online achievements odlaze u povijest - ovo su zadnji trenuci za odigrati sve što zahtjeva online povezanost.

Popis i datumi izgledaju ovako: NHL 21 gasi online 6. listopada, Need for Speed: Rivals 7. listopada, Madden NFL 22 20. listopada, a FIFA 23 30. listopada. Nakon tih datuma više neće raditi mrežni modovi, leaderboards i sve što ovisi o spajanju na EA-ove servise (npr. HUT/FUT, online co-op i kompetitivni matchmaking), dok će solo sadržaj i dalje biti dostupan.

ISPROBALI SMO FIFA je otišla u prošlost, ali ona i dalje živi u EA FC 24: Igra je sporija, ali to je dobra stvar
FIFA je otišla u prošlost, ali ona i dalje živi u EA FC 24: Igra je sporija, ali to je dobra stvar

U praksi: u NHL 21 nestaju online sezone i HUT, ali ostaju offline franšiza i izložbene utakmice. Need for Speed: Rivals gubi Autolog i online “cops vs racers” sesije, no i dalje se može voziti solo protiv AI-a. Madden 22 ostaje igriv offline (franšiza, exhibition), ali online modovi i Ultimate Team se gase. FIFA 23 zadržava karijeru, kick-off i lokalni multiplayer, dok se oproštaj odnosi na FUT, Division Rivals i ostale mrežne značajke.

GALERIJA FOTO Ajme, što je ovo?! Livaju i Petkovića u EA FC 25 ni mater ne bi prepoznala! A tek Baturina...
FOTO Ajme, što je ovo?! Livaju i Petkovića u EA FC 25 ni mater ne bi prepoznala! A tek Baturina...

Ako ciljate trofeje/postignuća ili imate nedovršene online sezonske zadatke, odigrajte ih prije navedenih datuma; nakon toga bit će trajno nedostupni. Dobro je i preuzeti lokalne saveove te provjeriti imate li kakvu neiskorištenu virtualnu valutu ili pakete u online modovima – iskoristite ih prije gašenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kreću poticaji za električne aute za Hrvate: Evo tko ima pravo!
I DO 9000 EURA

Kreću poticaji za električne aute za Hrvate: Evo tko ima pravo!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitovitost (FZOEU) osigurao je 21,2 milijuna eura za sufinanciranje nabave električnih automobila
Znanstvenici su otkrili potpuno novi način mjerenja vremena! Svemir možda ni nema vrijeme
NEVJEROJATNO

Znanstvenici su otkrili potpuno novi način mjerenja vremena! Svemir možda ni nema vrijeme

Švedski "kvantni sat" i MIT-ov SATIN donose preciznost izvan granica. Hoćemo li uskoro mjeriti vrijeme bez početka i kraja?
Riješen stoljetni misterij jezivih lebdećih svjetala iznad groblja
STOLJETNI MISTERIJ

Riješen stoljetni misterij jezivih lebdećih svjetala iznad groblja

Znanstvenici sa Stanforda pronašli krivca za ovaj fenomen koji bi mogao objasniti i nastanak života na Zemlji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025