EA u listopadu ove godine gasi online verzije četiri igre - offline verzije za sada ostaju aktivne

Popis i datumi izgledaju ovako: NHL 21 gasi online 6. listopada, Need for Speed: Rivals 7. listopada, Madden NFL 22 20. listopada, a FIFA 23 30. listopada. Nakon tih datuma više neće raditi mrežni modovi, leaderboards i sve što ovisi o spajanju na EA-ove servise (npr. HUT/FUT, online co-op i kompetitivni matchmaking), dok će solo sadržaj i dalje biti dostupan.

U praksi: u NHL 21 nestaju online sezone i HUT, ali ostaju offline franšiza i izložbene utakmice. Need for Speed: Rivals gubi Autolog i online “cops vs racers” sesije, no i dalje se može voziti solo protiv AI-a. Madden 22 ostaje igriv offline (franšiza, exhibition), ali online modovi i Ultimate Team se gase. FIFA 23 zadržava karijeru, kick-off i lokalni multiplayer, dok se oproštaj odnosi na FUT, Division Rivals i ostale mrežne značajke.

Ako ciljate trofeje/postignuća ili imate nedovršene online sezonske zadatke, odigrajte ih prije navedenih datuma; nakon toga bit će trajno nedostupni. Dobro je i preuzeti lokalne saveove te provjeriti imate li kakvu neiskorištenu virtualnu valutu ili pakete u online modovima – iskoristite ih prije gašenja.