Stranica odgovara na najteže pitanje: 'Jesam li lijepa ili... ?'

Svakoga mjeseca, 10.000 žena diljem svijeta pitaju Google jesu li ružne. Prvi rezultat koji na to pitanje izbaci najpopularnija tražilica na svijetu je Pretty Scale, okrutna web stranica koja ocjenjuje ljepotu na ljestvici od jedan do sto. Stranica je lansirana 2011. godine i funkcionira tako da na temelju fotografije analizira lice i procjenjuje nedostatke, veličinu nosa i čela te simetriju lica.

Stranicu je napravio programer Aqueel iz Pakistana iz zafrkancije. No u kratkom vremenu, Pretty Scale je postala nevjerojatno popularna, pa tako svakog mjeseca bilježi između 20.000 i 40.000 posjeta ljudi koji traže odgovor na pitanje jesu li lijepi.

Britanski tabloid The Sun pitao je kreatora stranice zašto je pomislio da je ovakva vrsta online analize ljepote lica dobra ideja.

- Postoje ljudi koji vjeruju u astrologiju, čitanje iz dlana i slične stvari. Ljudi uvijek žele saznati nešto o sebi od drugih. Zašto ne bi pokušali i na mojoj stranici. To je bila glavna ideja - objasnio je Aqueel.

Sve je počelo kao uredska šala, no neki moji kolege stvar su shvatili preozbiljno, pa sam je doradio, dodao elemente poput zlatnog reza i slično, dodao je.

Aqueel je istaknuo da se ljepota određuje na temelju mnogo faktora. Stranica uspoređuje proporcije lica i procjenjuje je li nos prevelik u odnosu na usne, i slično.

Foto: Facebook

- Omjeri prema kojima test ocjenjuje simetriju lice definirani su prema licima ljudi koji se u medijima smatraju lijepima. Razlikuju se za žene i muškarce, ali ne i s obzirom na etničko porijeklo. Algoritam je mnogo puta mijenjan kako bi bio prilagođen različitim etničkim skupinama, ali ne mogu tvrditi da svima odgovara - dodao je.

Iako ju je i sam tvorac stranice nazvao glupom, mnoštvo udruga orijentiranih na izgradnju pozitivne slike o samom sebi, primjerice britanski ogranak organizacije YMCA smatra da su ovakve stranice izrazito opasne. Organizacija je pokrenula Be Real kampanju s ciljem izgradnje pozitivne i zdrave percepcije vlastitog izgleda.

Hearing from Liam Preston from @YMCA_England about @BeReal_Campaign 52% of pupils worry about their body image #bodyconfidence #ymcana17 pic.twitter.com/LQRNQyqPAt