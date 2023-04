Soljačić o umjetnoj inteligenciji: 'Vjerujem da se neće dogoditi scenarij iz filma o Terminatoru'

Jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za razvoj umjetne inteligencije, hrvatski znanstvenik Marin Soljačić za Dnevnik Nove TV komentirao je razvoj umjetne inteligencije.

- Iskreno rečeno, te nove tehnologije kao Chat GPT su iznenadile i mene i većinu stručnjaka za umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija se sada razvija prilično brže nego što smo mislili prije samo nekoliko godina. Ono što me zabrinjava je da se ona puno brže razvija u odnosu na naše razumijevanje nje. Zbog toga nije lako isključiti da će doći do negativnih posljedica - kazao je.

Smatra i kako još uvijek ne znamo dovoljno o takozvanom "dubokom učenju", zbog čega ne razumijemo kako i zašto oni tako dobro funkcioniraju.

Komentirao je i nadzor razvoja umjetne inteligencije budući da ju ne razvijaju samo SAD i Europa, nego i Kina.

- Da, to je problem. Jedini koji to mogu regulirati su vlade, odnosno političari, jer je za kompanije jako teško da se same reguliraju. To je jako kompetitivno polje i kompanije razmišljaju na način: ako ja to ne razvijem, netko će drugi i odmah zauzeti cijelo tržište. Bilo bi dobro da to političari reguliraju. U idealnom slučaju bi postojali međunarodni dogovori - rekao je znanstvenik s MIT-a.

Soljačić smatra da će umjetna inteligencija donijeti velike promjene.

- Definitivno će biti veliki pomaci na tržištu rada, što se dogodi svaki put kad se dogode neki veliki pomaci u tehnologiji, poljoprivreda je nekad zapošljavala 90 posto ljudi, a danas se tim bavi svega dva do deset posto - istaknuo je.

Komentirao je i koliko smo daleko od razvoja opće umjetne inteligencije koja će moći napraviti sve što i čovjek.

- Ja bih rekao da je Chat GPT još uvijek uska inteligencija, ali ima popriličan spektar stvari kojima se može baviti. Pitanje je hoćemo li u jednom trenu doći do umjetne inteligencije koja će moći skoro sve intelektualne zadatke obavljati jednako kao čovjek ili bolje od njega. Ja vjerujem da ćemo doći do toga i trenutno ima nekih 25 posto šanse da se to dogodi čak i prije kraja ovog desetljeća - rekao je.

Odgovorio je i na pitanje je li ga toga strah.

- Umjetna inteligencija ima veliki potencijal učiniti naš svijet boljim. Ona će biti jedna od najmoćnijih, ako ne i najmoćnija tehnologija koju ćemo ikada stvoriti. Svaka tehnologija može imati dobre i loše primjene i posljedice – uzmite za primjer nuklearnu tehnologiju – zbog čega moramo biti izuzetno oprezni - zaključio je.

- Ja se nadam i čvrsto vjerujem da se scenarij iz filma poput Terminatora neće dogoditi, ali se bez i takvih ekstremnih scenarija mogu zamisliti jako loše posljedice - zaključio je na kraju razgovora.