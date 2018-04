Stručnjak tvrdi: Roboti za seks bi mogli uništiti smisao života

Računalni stručnjak Noel Sharkey upozorio je na dalekosežne posljedice koje bi druženje sa seks robotima mogli imati na društvo i čitavo čovječanstvo. U dokumentarcu Seks roboti i mi, profesor Sharkey iz Fondacije za odgovornu robotiku kaže da će rastuća popularnost seks robota učiniti seks previše dostupnim što bi moglo promijeniti ljudsku vrstu u cjelini, piše Daily Mail.



Profesor Sharkey iz Fondacije za odgovornu robotiku već je ranije upozoravao na potencijalne opasnosti popularizacije seksa s robotima. Rekao je da bi seks robote koje izgledaju kao djeca mogli iskorištavati pedofili, a silovatelji bi svoje nasilne fantazije mogli zadovoljavati na robotima koji odbiju seks.

'Seks će postati previše jednostavan i dostupan'

- Radimo sve te stvari s robotima samo zato što možemo i ne razmišljamo da bi to moglo totalno promijeniti čovječanstvo. Neki kažu da bi seks roboti mogli dovesti do toga da seks postane previše jednostavan i dostupan. To bi moglo uništiti smisao života i pretvoriti nas u zombije - izjavio je Sharkey za Metro.

Bez obzira na sve potencijalne opasnosti za čovječanstvo koje proizlaze iz seksa s robotima, seks lutke postaju tražena roba i vrlo unosan biznis. Prema studiji objavljenoj krajem prošle godine, čak jedna četvrtina milenijalaca rado bi ušla u odnos s robotom. Studiju koja tvrdi da bi 27 posto osoba 18 do 34 godine starosti voljelo biti u vezi s robotom objavila je pariška medijska kompanija Havas. Njihova analiza zaključila je da su muškarci tri puta skloniji odnosima s robotima od žena.

Sve više digiseksualaca

U drugoj studiji, koju je 2017. godine objavilo kanadsko Sveučilište u Manitobi, istaknut je porast broja digiseksualaca, odnosno osoba koje bi radije imale odnose s robotima nego ljudima.

- Znanstvenik dr. Neil McArthur objasnio je da sve više ljudi smatra digiseksualno jer se roboti sve više stavljaju u ne isključivo seksualni nego i romantični kontekst. Mnogim ljudima će iskustva s ovom tehnologijom postati integralni dio njihovog seksualnog identiteta i mnogi među njima će radije ulaziti u seksualne interakcije s robotima nego s ljudima - istaknuo je McArthur.

Jedan od pet Nijemaca želi robota za seks

Prošle godine, u Njemačkoj je otvoren prvi bordel u kojem 'rade' samo seks lutke. Seks roboti se legalno koriste u bordelima u Njemačkoj i Austriji. U javno provedenom istraživanju objavljenom u siječnju, jedan od pet ispitanih Nijemaca je izjavilo da bi kupili robota za seks.

Na svijetu danas postoji pet kompanija koje proizvode seks robote, a njihove se cijenu kreću u rasponu od 5.400 dolara do 15.000 dolara. Tržištem dominiraju muškarci, koji su ovdje glavni potrošači. Iako posljednje generacije seks robota izgledaju sve realističnije, znanstvenici tvrde da bi moglo proći i pedeset godina prije nego što se počnu ponašati poput ljudskih partnera.