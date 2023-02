Strukovnjaci masovno idu na maturu, najviše maturanata je prijavilo matematiku

U redovnom roku do 15. veljače ispite državne mature na ljetnom roku u lipnju 2023. prijavio je 30.201 pristupnik. To je malo manje kandidata nego lani, kažu u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. No to je i očekivano s obzirom na stalni pad broja učenika.

Ovogodišnji maturanti polagat će ponešto drukčiju državnu maturu u odnosu na prošle generacije. Novi pravilnik, koji je prošli tjedan stupio na snagu, propisuje da svi pristupnici pišu istu razinu hrvatskog jezika, a esej će se ocjenjivati zasebno i bit će uvjet za prolazak mature. To bi moglo dovesti u malo manje pravednu situaciju učenike strukovnih škola, koji su i ove godine u velikom broju prijavili ispite - njih 16.050. Među gimnazijalcima je državnu maturu prijavilo njih 10.831, a ostalih je pristupnika 3320.

- Mislim da će matura biti donekle teška, ali ne previše. Privatne pripreme mi pomažu i ne mislim da će hrvatski jezik biti težak, možda jedino esej, ali za teoriju se ne brinem - kaže nam Vid, maturant Tehničke škole Ruđera Boškovića, koji planira upisati neki od tehničkih fakulteta. Na državnu maturu računao je od početka srednje škole.

Naravno, treba uzeti u obzir da na maturu na kraju izađe nešto manje učenika od prijavljenog broja. No čak i kad se to uzme u obzir, ove je godine maturu prijavilo više učenika strukovnih škola nego lani. To potvrđuje rastući trend polaganja mature među srednjoškolcima bez obzira na školu koju završavaju. A hoće li im hrvatski jezik biti problem ove godine, ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović smatra da nikako ne bi trebao.

- Nismo primili nikakve primjedbe iz strukovnih škola zbog iste razine hrvatskog jezika. A koliko su meni kazali predstavnici stručnih skupina za hrvatski jezik, ispit će biti izbalansiran. To je već dijelom i učinjeno prošlih godina jer su se na osnovnu razinu ispita uvrštavali zadaci s više razine - istaknuo je Filipović.

Ove godine primjenjivat će i stroža pravila te kazne za prepisivanje, na ispit se ne smije nositi ni pametni sat. Potpisivanje punim imenom više se neće kažnjavati poništavanjem cijelog testa.

Inače, u jednom od najvećih privatnih centara za pripreme za državnu maturu kažu nam kako zasad nema povećanog interesa za hrvatski jezik. Interes za pripreme otprilike je jednak kao prošlih godina, a učenici koji im dolaze i dalje u većini biraju obavezne predmete, fiziku i informatiku. A upravo je fizika izborni predmet koji je najviše učenika prijavilo za polaganje, njih 7738. S obzirom na to da i dalje traju prijave po posebnim uvjetima, vjerojatno će biti još prijavljenih.

Izašle su i prve liste poretka za studijske programe u ljetnom roku. Već standardno, najviše interesa, prema omjeru prijavljenih kandidata i upisnih mjesta, vlada za studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, izvanredni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu te psihologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.