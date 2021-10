Nakon gotovo dvije godine online nastave, u predavaonice su se vratili i studenti zagrebačkog Filozofskog fakulteta.

Iako su na većini fakulteta s 1. listopadom započela i predavanja uživo, na Filozofskom, ali i još nekoliko većih fakulteta, poput FER-a i Strojarstva, početak nastave pomaknut je za tjedan dana.

- Nije to ništa neuobičajeno, prvi tjedan uvijek imamo orijentacijski tjedan za brucoše, a mi ostali smo se danas pojavili na predavanjima, kako je bilo i najavljeno službenom satnicom - rekao nam je Josip Majsec, studentski pravobranitelj na tom fakultetu.

'Naježila sam se kad sam čula žamor'

Tijekom orijentacijskog tjedna studenti prve godine preddiplomskih studija upoznaju se s profesorima i rasporedom. Nekoliko profesora ovaj tjedan nije započelo s predavanjima zbog drugih obaveza, no na faksu se nitko oko toga ne uzbuđuje. Svi su sretni jer je opet sve živnulo.

- Prošli ponedjeljak, kad sam došla na fakultet i kad su u 10 sati brucoši nahrupili, kad sam čula taj žamor, sva sam se naježila. Imala sam osjećaj da se fakultet prvi put otvorio, nastava prije pandemije bila je kao u nekom sjećanju - rekla nam je profesorica Ivana Vidović Bolt, prodekanica za nastavu Filozofskog fakulteta.

Istaknula je kako u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te HZJZ-a, svi zaposlenici i studenti trebaju prije dolaska mjeriti temperaturu i dojaviti ako imaju povišenu. Svi studenti poštuju pravilo o nošenju maske, u predavaonicama ili na hodnicima, ističe prodekanica.

Noćna mora s kadrovima

- Primjerice, u četvrtak smo na Orijentacijskom tjednu imali četiri grupe brucoša i zaista sam ih pohvalila jer su svi imali maske. COVID potvrde nećemo tražiti dokle god ne budemo primorani, nismo skloni segregaciji i smatramo da postoji to neko razumijevanje. Volimo se i poštujemo. Prodekan za informatiku trenutačno radi na aplikaciji da vidimo koliko se studenata cijepilo, no nitko na to neće biti prisiljen - rekla je prof. Vidović Bolt.

Nekoliko visokorizičnih nastavnika, dodala je, zatražilo je mogućnost kombinirane nastave, a na istu su upućeni i visoko rizični studenti.

- Muku mučimo s kadrom na nekim kolegijima i ako se razboli jedan kolega, znači da je cijela katedra paralizirana. Taj crni scenarij ne bih nikome poželjela - zaključila je.

Ove jeseni zbog vraćanja na “stare postavke” i predavanja uživo uz epidemiološke mjere, na većini fakulteta uhodavanje u nastavu traje nešto dulje. Tako na fakultetima s većim brojem studenata poput Ekonomskog, Prava ili već spomenutog Filozofskog i dalje traju upisi studenata. No kako nam je potvrđeno, sve bi trebalo biti riješeno do kraja ovoga tjedna.

- Upisi teku normalno i svojim tijekom. Nema razlike u odnosu na protekle godine te studenti neće ostati bez svojih prava niti X-ica - kažu nam na Ekonomskom.

Pravo zapošljava studente za kontrolu potvrda

S Pravnog fakulteta za portal mojfaks potvrdili su kako zapošljavaju studente koji će pregledavati imaju li kolege Covid potvrde. One su potrebne za predavanja na koja dolazi više od 100 studenata. Kako je objavio tamošnji studentski zbor, satnica je 25 kuna, a pozivaju se studenti koji i sami dolaze redovito na predavanja. Iz zbora pozivaju sve da se jave što prije.