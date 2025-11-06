Obavijesti

Tech

Komentari 2
MALI ZELENI

Studija: Oni su već kod nas...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Studija: Oni su već kod nas...
Foto: Canva

Civilizacija suočena s umirućom zvijezdom, prijetnjom uništenja ili jednostavno vođena vojnim izviđanjem, vidjela bi u samoreplicirajućim sondama najučinkovitiji način osiguranja svoje budućnosti

Još 1949. godine, slavni matematičar i fizičar John von Neumann na Sveučilištu u Illinoisu predstavio je koncept "univerzalnog konstruktora" – stroja sposobnog za samoreplikaciju. Njegove ideje, posthumno objavljene 1966. u knjizi *Theory of Self-Reproducing Automata*, postavile su temelje za jednu od najintrigantnijih hipoteza u potrazi za izvanzemaljskom inteligencijom (SETI): mogućnost da napredne civilizacije istražuju galaksiju pomoću samoreplicirajućih letjelica, poznatih kao Von Neumannove sonde. Nove studije sugeriraju da takve sonde možda nisu samo teorija – mogle bi se već nalaziti skrivene u našem Sunčevom sustavu, piše Science Alert.

NA SAVRŠENOJ JE UDALJENOSTI OD 'SVOG SUNCA' Znanstvenici otkrili planetu na kojoj je život teoretski moguć
Znanstvenici otkrili planetu na kojoj je život teoretski moguć

Zašto slati robote koji se umnožavaju?

Ideja je elegantna i zastrašujuće učinkovita. Jedna matična sonda poslana u susjedni zvjezdani sustav koristila bi lokalne resurse – asteroide, mjesece, plinovite divove – kako bi izgradila svoje replike. Te replike bi potom bile poslane prema drugim zvijezdama, pokrećući eksponencijalni val istraživanja. Teoretičari poput Franka Tiplera procijenili su da bi takav roj sondi mogao istražiti cijelu Mliječnu stazu u manje od 300 milijuna godina, što je tek djelić starosti naše galaksije.

Motivacije za takav pothvat su brojne. Kako navodi profesor Alex Ellery sa Sveučilišta Carleton, primarni pokretač bio bi opstanak. Civilizacija suočena s umirućom zvijezdom, prijetnjom uništenja ili jednostavno vođena vojnim izviđanjem, vidjela bi u samoreplicirajućim sondama najučinkovitiji način osiguranja svoje budućnosti.

Drugi znanstvenici, poput Gregoryja L. Matloffa s New York City College of Technology istražuju i altruističnije razloge, kao što je "usmjerena panspermija" – namjerno sijanje života na sterilnim, ali potencijalno nastanjivim svjetovima.

ZANIMLJIVO Zašto crne rupe krše sva pravila svemira? Jer im je svemir to dao
Zašto crne rupe krše sva pravila svemira? Jer im je svemir to dao

Paradoks i potraga: Gdje su svi?

Upravo je nevjerojatna učinkovitost Von Neumannovih sondi dovela do jednog od ključnih argumenata vezanih uz Fermijev paradoks. Fizičari Michael Hart i Frank Tipler tvrdili su da je činjenica što ne vidimo dokaze o postojanju takvih sondi najsnažniji argument da je čovječanstvo samo u svemiru. Međutim, mnogi se ne slažu s tim zaključkom.

Slavni astronom Carl Sagan je na to odgovorio svojom poznatom izrekom: "Odsutnost dokaza nije dokaz odsutnosti."

Matloff se nadovezuje, ističući da je Sunčev sustav golem i uglavnom neistražen.

"Sonde bi mogle biti posvuda: u kraterima na Mjesecu ili skrivene u asteroidnom i Kuiperovom pojasu. Samo u Kuiperovom pojasu nalazi se 100 milijuna objekata, a mi smo ispitali samo dva", objašnjava Matloff.

Te sonde mogle bi biti izuzetno male, neaktivne tisućljećima ili bi nas mogle promatrati izdaleka kao "dobroćudni promatrači".

NEVJEROJATNO OTKRIĆE Mega val i 'duhovi' u svemiru
Mega val i 'duhovi' u svemiru

Tehnološki otisci na Mjesecu

Ako sonde postoje, kako bismo ih pronašli? Profesor Ellery u svom radu predlaže da prestanemo samo slušati radio signale i počnemo aktivno tražiti "tehnološke otiske" (tehnopotpise) u našem susjedstvu. Prema njegovoj hipotezi, Mjesec bi bio idealna lokacija za bazu samoreplicirajućih sondi. Bogat je sirovinama poput silicija, željeza i nikla, koje su ključne za izgradnju strojeva.

Ellery tvrdi da bi proces rudarenja i proizvodnje, vjerojatno pokretan nuklearnim reaktorima, ostavio mjerljive tragove. Buduće misije na Mjesec, poput NASA-inog programa Artemis mogle bi tražiti specifične anomalije. Čak spekulira da bi sonda mogla ostaviti "dar" – možda univerzalni konstruktor – zakopan među rudnim bogatstvima, dostupan tek civilizaciji koja dosegne određeni tehnološki prag. Dok čekamo konkretne dokaze, ideja o Von Neumannovim sondama ostaje moćan alat za promišljanje našeg mjesta u kozmosu. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sajam u Šangaju! Čudna leteća vozila, roboti koji se tuku i auti kakve još niste vidjeli...
Tehnološka čuda

FOTO Sajam u Šangaju! Čudna leteća vozila, roboti koji se tuku i auti kakve još niste vidjeli...

Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE), koji se od 2018. godine svake jeseni održava u Šangaju, učvrstio je svoju poziciju kao vodeća svjetska platforma posvećena isključivo uvozu. Pokrenut na osobnu inicijativu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, sajam je osmišljen kao ključni potez za otvaranje golemog kineskog tržišta stranim tvrtkama, poticanje domaće potrošnje i jačanje globalne ekonomske suradnje. Najnovije, osmo izdanje, koje se održava pod sloganom "Novo doba, zajednička budućnost", nadmašilo je sva prethodna i potvrdilo status Šangaja kao epicentra svjetske trgovine.
Znanstvenici otkrili planetu na kojoj je život teoretski moguć
NA SAVRŠENOJ JE UDALJENOSTI OD 'SVOG SUNCA'

Znanstvenici otkrili planetu na kojoj je život teoretski moguć

Znanstvenici su potvrdili planet tipa super-Zemlja oko crvenog patuljka GJ 251. Posebno je zanimljiv jer vjerojatno leži u savršenoj zoni i dovoljno je blizu da ga budući teleskopi ciljano prouče.
Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga
AI I VARANJE U ŠKOLAMA

Ne želite da vaše dijete koristi AI za pisanje domaće zadaće? Tech kompanije nije briga

The Verge piše da studenti sve češće koriste AI agente koji sami rješavaju kvizove, predaju eseje pa čak i “glume” studenta u sustavima za učenje. Tvrtke u isto vrijeme nude popuste i promocije baš učenicima, dok odgovornost prebacuju na korisnike. Nastavnici traže jače kontrole i kažu da je “divlji zapad” već počeo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025