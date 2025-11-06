Znanstvenici otkrili planetu na kojoj je život teoretski moguć

Tim koji uključuje istraživače s Penn Statea objavio je otkriće planeta GJ 251 c, svijeta gotovo četiri puta masivnijeg od Zemlje, vjerojatno kamenog sastava, u naseljivoj zoni svoje zvijezde. Planet je udaljen manje od 20 svjetlosnih godina, što ga čini jednim od najbližih obećavajućih kandidata za potragu za znakovima života.

GJ 251 c otkriven je metodom radijalne brzine: instrument Habitable-Zone Planet Finder (HPF) na teleskopu Hobby-Eberly izmjerio je “njihanje” zvijezde uzrokovano gravitacijom planeta, a signal je dodatno potvrđen spektrometrom NEID. Autori naglašavaju da je upravo blizina i stabilan signal razlog zbog kojeg je meta idealna za buduća izravna promatranja atmosfere i traženje molekula povezanih s biološkom aktivnošću.

Zašto je to važno?

Većina dosadašnjih “kandidat-svjetova” u naseljivim zonama daleko je teže dostupna za detaljnu analizu. GJ 251 c ulazi u mali klub najbližih potencijalno pogodnih planeta (usporedno s novijim otkrićima poput GJ 251 c izdvojenog i u izvještajima Space.com/Universe Today), pa je realno očekivati ciljane kampanje promatranja čim prorade teleskopi nove generacije.

Međutim, još ostaje dosta pitanja i opreza oko cijele situacije. Još ne znamo ima li planet atmosferu niti kakve su mu stvarne površinske temperature. No kombinacija položaja u naseljivoj zoni, relativne blizine i jasnog detekcijskog signala čini GJ 251 c jednim od najboljih kandidata za sljedeći val istraživanja “egzoplanetske biologije” u idućih 5–10 godina.