Šuška se, šuška: GTA VI možda će imati najveću mapu dosad?

Od izlaska zadnje GTA igre prošle je više od šest godina. Nakon što smo dobili neslužbenu potvrdu da je GTA VI u izradi (hvala artistu koji je prošli mjesec napravio greškicu i javno naveo da je radio na modelima vozila u GTA VI), počinju se pojavljivati i nove teorije o nadolazećoj igri. Trenutno najpopularnija teorija je da će mapa šestice obuhvaćati cijeli SAD, ali i da će mape iz prijašnjih igara također biti zapakirane u jedan veliki gaming paket.

FaZe tvrdi da Tfue-ove izjave nisu točne

Slučaj Fortnite streamera Turneya Tenneya i FaZe klana polako se bliži kulminaciji. Poznatiji pod nadimkom Tfue, eSport profesionalac naveo je kako u FaZe klanu vlada neprofesionalna atmosfera, prije svega nepravedna raspodjela dobara i predatorski ugovori koje klan potpisuje sa streamerima. FaZe klan je te navode javno opovrgnuo putem videa na svom Twitter accountu i zamolio javnost da izdvoji par minuta kako bi dublje razumjeli problematiku ove situacije. Povrh svega, neki odvjetnici predviđaju kako bi ova situacija mogla rezultirati prvim eSports sindikatima.

Lvl8. Dosegao milijun

Četiri mjeseca, preko 130 videa, skoro 20k subova i milijun YouTube pregleda. Uz novog člana Lvl8. vojsci koji je zagriženi Rocket League igrač, održan je i prvi livestream s cosplayericama Lumos i Nox u glavnoj ulozi, te Fortnite giveaway – sve u istom tjednu!

Izašao Layers of Fear 2!

Poljski studio Bloober team izbacio je nastavak svoj psihološkog horora – Layers of Fear. U jedinici je glavni protagonist bio shizofrenični slikar, no u nastavku se radi o (ipak ne toliko stabilnijem) glumcu koji novi glavnu ulogu u filmu čija se radnja odvija na kruzeru. Svojom atmosferom i općenito mehanikama, dvojka ostaje vjerna originalu, a dostupna je na Steamu. Cosplayerice Lumos i Nox u četvrtak su održale livestream gdje su završile priču prve igre, te idući tjedan kreću na Layers of Fear 2!

Riječki game devovi na okupu

Treći po redu Rijeka Game Dev Meetup bit će u subotu u prostoru kulturnog centra RiHub! Kao i dosad, u samo jednom popodnevu, s početkom u 16:30 sati, sudionici će se dotaknuti brojnih tema. Nakon uspješnog predavanja prošli put Goran Paulin se vraća, no ovaj put sluša sva pitanja vezana uz Houdini (ne, ne mislim na mađioničara). Razgovarat će se i o alternativama Unityu, te o RiSpawnu – programu čiji je cilj spojiti domaće gamere s hrvatskim igrama.

Nova Conan igra je RTS?

Ovaj mjesec je Conan Exiles proslavio svoj prvi rođendan, a uz to je izašla i nova Conan igra: Conan Unconquered. Nakon što je Conan Exiles ispao više kao Conan:Minecraft edition, ne čudi da je i novi nastavak rađen kao RTS igra.

Superverse pred vratima

Nakon punih šest godina razvoja, SF pucačina Superverse, istoimenog beogradskog studija, napokon je spremna za izlazak. Ova igra, koja izgleda kao kombinacija No Man's Skya, Galaxy on Fire serijala i blještave eyecandy grafike, bit će dostupna na Steamu već ovo ljeto. Prednarudžbe su dostupne za manje od 20 dolara, a iako je igra PC ekskluziva, moći ćete ju kontrolirati i putem iOS uređaja.

Izašao Warhammer: Chaosbane RPG

Warhammer: Chaosbane napokon je izašao. Igrači koji su kupili Magnus edition već ju danas mogu zaigrati, a ostali će se morati strpjeti do utorka. Magnus Edition ove igre nije deluxe verzija, već još jedna stepenica iznad, a iza nje stoji studio Eko Software poznat po svojoj franšizi How to Survive