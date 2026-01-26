Obavijesti

Tech

Komentari 0
Centar za vozila Hrvatske:

Svako šesto pregledano vozilo u 2025. je tehnički neispravno!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Svako šesto pregledano vozilo u 2025. je tehnički neispravno!
Šibenik: Počela akcija Dani tehničke ispravnosti vozila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U stanicama za tehnički pregled u Hrvatskoj tijekom 2025. godine svako šesto vozilo bilo je tehnički neispravno, priopćio je u ponedjeljak Centar za vozila Hrvatske (CVH)

Admiral

Obavljeno je 2.559.154 redovnih tehničkih pregleda vozila svih kategorija što je 2,5 posto više nego godinu prije, pri čemu je 425.498 vozila ili 17 posto bilo tehnički neispravno.

Doduše, lanjski broj tehnički neispravnih vozila znači i blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je evidentirano 427.256 neispravnih vozila. To ujedno znači da se nastavlja lagani pozitivan trend smanjenja udjela tehnički neispravnih vozila.

Na vozilima je tijekom 2025. godine utvrđeno 2,8 posto više nepravilnosti u odnosu na 2024. godinu. Prosječno je svako neispravno vozilo imalo šest grešaka. Najveći udio neispravnosti i dalje se odnosi na svjetla i kočnice.

Prosječna starost osobnih automobila veća od 13 godina

Prosječna starost osobnih automobila u 2025. godini iznosila je 13,35 godina, što predstavlja minimalno poboljšanje u odnosu na 2024. godinu, kada je prosjek bio 13,87 godina. Prosječna starost svih vozila smanjena je s 14,63 godine u 2024. na 14,6 godina u 2025.

VIŠE TEHNIČKIH PREGLEDA Evo kolika je prosječna starost automobila koje voze Hrvati
Evo kolika je prosječna starost automobila koje voze Hrvati

Tijekom 2025. godine registrirano je 85.698 rabljenih vozila, dok je 69.680 vozila registrirano kao nova, što potvrđuje i dalje snažnu prisutnost rabljenih vozila na hrvatskim cestama, ali i stabilan interes za nova vozila.

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove u Centru za vozila Hrvatske Tomislav Škreblin navodi kako podaci iz 2025. godine pokazuju da se unatoč velikom broju starijih vozila u prometu, primjećuju pozitivni pomaci u pogledu smanjenja udjela tehnički neispravnih vozila i prosječne starosti voznog parka. 

"Istodobno, porast broja grešaka po neispravnom vozilu upućuje na to da su kvarovi često složeniji, što dodatno naglašava potrebu redovitog i kvalitetnog održavanja vozila, osobito ključnih sigurnosnih sustava poput kočnica i svjetala“, poručuje Škreblin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Moćni teleskop zavirio u 'Sauronovo oko'. Ova tužna sudbina čeka i naše Sunce...
IMPRESIVNO

VIDEO Moćni teleskop zavirio u 'Sauronovo oko'. Ova tužna sudbina čeka i naše Sunce...

James Webb otkrio spektakularne detalje maglice Heliks! Veličanstvena slika otkriva tisuće "kometarnih čvorova" i budućnost našeg Sunca
Promjena za vozače! Ovaj detalj morat će imati svi novi auti
EU UREDBA

Promjena za vozače! Ovaj detalj morat će imati svi novi auti

Nova uredba odnosi se isključivo na nove osobne automobile i laka komercijalna vozila, a dodaju i da postojeće automobile nije potrebno preuređivati ​​ili naknadno ugrađivati taj sustav
Najjeftiniji Galaxy S26 dobit će promjenu koja će sve razveseliti
OVO SE DUGO ČEKALO

Najjeftiniji Galaxy S26 dobit će promjenu koja će sve razveseliti

Prema svemu sudeći, osnovni model Galaxy S26 napokon će standardno dolaziti s 256 GB prostora za pohranu. Ovo je dugo očekivani potez

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026