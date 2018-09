Svi u HT-u kroz godinu dana će imati brzinu od barem 20 Mbps

Krajem sljedeće godine svi mobilni korisnici u Hrvatskom Telekomu imat će minimalnu brzinu surfanja od 20 Mbit/s. Tada bi trebao biti gotov najveći projekt modernizacije mobilne mreže u regiji u koji HT ulaže više od milijarde kuna.

Kako se svake godine udvostruči količina sadržaja na mobilnoj mreži, to zahtijeva i mrežu koja to može izdržati, rekao je Boris Drilo iz HT-a i pojasnio kako će nakon ovog velikog projekta podići kapacitete mreže za 3 puta, a brzine za dva do tri puta. Ovaj projekt su već pokrenuli i u Istri su potpuno zamijenili svu staru infrastrukturu na baznim stanicama, tako da su tamo sada sve nove koje su spremne za 5G. Nakon što su modernizirali mrežu u Istri, krenuli su i na Zagreb, a sljedeće godine na red stižu Dalmacija te završetak kontinentalnog dijela.

Iz HT-a su pojasnili da nova kvalitetnija oprema omogućava kvalitetniji signal i korištenje naprednih funkcionalnosti najnovijih telefona, koji će tako moći u stvarnom korištenju ostvariti brzine surfanja od 200 Mbit/s. Uz to, zamjena opreme u Istri već je pokazala rezultate i rast prometa od skoro 100 posto te 78 posto bolju propusnost mreže.

Dio je ovo nastavka velikih ulaganja HT-a u razvoj infrastrukture u Hrvatskoj, a samo u prvoj polovici ove godine su povećali ulaganja za 8,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te su ona iznosila 822 milijuna kuna.

- Hrvatski Telekom ulaže u najnoviju tehnologiju i modernizaciju infrastrukture 25 posto svojih prihoda svake godine, što je iznad prosjeka industrije na europskoj razini. Ulažemo u novu mobilnu mrežu budućnosti, razvijamo inovativne proizvode i podižemo kvalitetu usluge za privatne i poslovne korisnike, no uz to istražujemo nova područja rasta koja će obogatiti život korisnika u budućnosti - rekao je HT-ov predsjednik Uprave Davor Tomašković.

Mijenjat će rutere onima koji imaju ispod 20 Mbit/s

Kako su najavili, ova ulaganja u mobilnu mrežu iskoristit će se i u segmentu fiksnog pristupa internetu, pa će korisnicima ponuditi hibridni uređaj koji kombinira mobilnu i fiksnu mrežu. Kako su istaknuli, svim korisnicima koji imaju brzinu ispod 20 Mbit/s zamijenit će rutere i prebaciti ih na tu hibridnu tehnologiju, što bi im trebalo donijeti bolju kvalitetu i veće brzine pristupa internetu.

Kako bi privukli i nove korisnike iz HT-a su najavili da će svim Magenta 1 korisnicima ponuditi mobilnu mrežu za 1 kunu (u prvih šest mjeseci) koja uključuje 2GB prometa i neograničene pozive i poruke. Nova opcija bez dodatne naknade će biti i 'minitV' platforma koja će uključivati pristup najgledanijim kanalima, sportske kanale ili Pickbox.