Svi želimo zadržati mlade, što im nudimo i je li to dovoljno?

U mjere aktivne politike zapošljavanja planiramo uključiti preko 50.000 ljudi. Tu je prvenstveno samozapošljavanje, gdje smo subvenciju s 35.000 kuna digli na 55.000 kuna. Interes je veliki za mjere zapošljavanja, skratili smo proceduru i vrijeme prijave na 10 dana, u tom roku Zavod mora odgovoriti. Druga mjera je osnaživanje pripravništva. Dosad je većina novca išla na stručno zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za minimalnu plaću. Mi želimo usmjeriti ljude u trajno zapošljavanje, u privatni sektor. Omogućili smo privatnom sektoru da uzima pripravnike. Tu nema one jedne godine ograničenja, recimo privatnik mu može dati 8000 kuna plaću, a država će dati pola, rekao je ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić u siječnju za 24sata.

Žele aktivirati 150.000 nezaposlenih

"Zaposli se u Hrvatskoj" kampanja je kojom se želi zaposliti što više domaće nezaposlene radne snage i u Hrvatsku uvoziti što manje radne snage iz inozemstva.

- Cilj ove Vlade je angažirati domaću radnu snagu i upravo radi toga je pokrenuta kampanja 'Zaposli se u Hrvatskoj' koja je sada vrlo aktualna jer imamo 156.000 nezaposlenih, što je rekordno niska nezaposlenost. Ono što se neće moći osigurati na hrvatskom tržištu, osigurali smo dovoljno kvota koje su zasad malo korištene - 28 posto i cilj ove Vlade je da one budu što manje iskorištene te da aktiviramo 156.000 nezaposlenih kojima želimo da pronađu posao bilo u sezoni, građevini ili ostalim oblicima gospodarstva - rekao je ministar Pavić.

Ministar Pavić također je rekao kako je krajem 2017. u Hrvatskoj bilo 60.000 tisuća zaposlenih više nego u istom razdoblju 2016. Kaže da je jedan od zadataka na kojima se najviše radi upravo osnaživanje pripravništva, koje se subvencionira kroz Zavod za zapošljavanje.

- Oko 60-70 posto SOR-a se koristilo u javnim službama. 2017. smo ograničili da samo 10 posto zaposlenih može biti u SOR-u, a sad je ograničeno na 3 posto. U privatnom sektoru smo uveli ako hoćeš iduće godine uzeti nekog na SOR moraš zadržati 50 posto onih koje si već zaposlio. Želimo da mladi u privatnom sektoru dobiju plaće koje nisu minimalne, ali i da dobiju trajno zaposlenje- kaže Pavić.

Većina tvrtki preživi prvu godinu

Što se pak tiče aktivnih mjera zapošljavanja, od ukupno 11 poticajnih mjera njih 10 primjenjivalo se i prošle godine, no većina ih je doživjela promjene. Tako je u mjeri "Potpore za zapošljavanje“ povećan postotak sufinanciranja na maksimalni mogući za sve kategorije nezaposlenih osoba te iznosi 50 posto godišnjeg troška bruto II plaće, a za osobe s invaliditetom 75 posto. U segmentu pripravništva povećane su plaće za one koji zapošljavaju privatni poslodavci, a omogućeno je i pokrivanje troška plaće u javnom sektoru. Kriteriji za potpore za usavršavanje dodatno su precizirani, a potpora sa samozapošljavanje povećana je na 55 tisuća kuna, odnosno 70 tisuća ako se kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad. Novina je i poticanje udruživanja, pa se tako petero osoba može udružiti i osnovati zadrugu te ostvariti pravo na poticaj od ukupno 270 tisuća kuna.

- Oko 80 posto tvrtki otvorenih putem poticaja za samozapošljavanje, preživi prvu godinu. Riječ je, dakle, o mjeri koja daje rezultate i zato smo je dodatno poboljšali - naglasio je ministar Pavić.

Na drugoj konferenciji „Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska“ održanoj u studenom prošle godine rekao je da se cijeli život bavio visokim obrazovanjem i doktorskim studijima, a od kada je došao u ministarstvo uvidio je da je dvije trećine nezaposlenih mladih su zapravo onih sa srednjom školom ili niže, većinom strukovnog obrazovanja.

Mnogo posla za strukovna zanimanja

- Svaki dan imamo 13.000-17.000 oglasa za posao koji su namijenjeni upravo za one sa srednjom školom i strukovnim obrazovanjem. To znači da imamo neuparen sustav obrazovanja i tržišta rada. Upravo za njih radimo iskorak, radimo mjere, prekvalifikaciju HZZ-a, paket mjera Od mjere do karijere od milijardu i pol kuna, i 145 milina kuna upravo za prekvalifikaciju- objasnio je tada Pavić, te dodao da na taj način žele poticati poduzetništvo, i da žele mladima poručiti da se ne boje realizirati svoje ideje.

Ovakve konferencije smatra, kaže, pozitivnim iskorakom u hrvatskom društvu.

- Ovdje smo kako bi promovirali prave vrijednosti, a to je obrazovanje. Na ovaj način možemo pokrenuti i tržište rada i zadržati mlade unutar Hrvatske - rekao je.

Smatra da često obrazujemo neke struke koje poslodavci kasnije ne prepoznaju, te da je za to kriv neujednačen sustav obrazovanja i potreba tržišta rada. Naglasio je da treba snažno poraditi na atraktivnosti strukovnih zanimanja, jer raditi danas kao tesar i raditi to prije sto godina nije isto.

- Tesari su postali umjetnici. Mlade treba motivirati, ali isto tako i profesore, a važno je i da u u reformiranje kurikuluma snažnije budu uključeni poslodavci- rekao je on.

Ovaj ćemo put ugostiti pomoćnicu ministra rada i mirovinskoga sustava Mariju Knežević-Kajari, koja će pričati o tome kakve rezultate daju te mjere, koliko su oni zadovoljni, te kakva su njihova očekivanja.

Ovaj ćemo put ugostiti pomoćnicu ministra rada i mirovinskoga sustava Mariju Knežević-Kajari, koja će pričati o tome kakve rezultate daju te mjere, koliko su oni zadovoljni, te kakva su njihova očekivanja.

