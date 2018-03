Svijet je opsjednut algoritmima i treba ulagati u ljudske odnose

Osim što je među stranim predavačima na ovogodišnjem Digital Takoveru bila jedina žena, Natalia Wiechowski je doista govornica koju bi mogli slušati satima. Već pri najavi njenog predavanja se moglo čuti da je u Dubaiju često nazivaju Edutainerom s Bliskog istoka jer dijeleći svoje znanje i iskustvo na predavanjima i radionicama često koristi humor. Wiechowski već neko vrijeme živi i radi u Dubaiju, a do 2008. je živjela u Njemačkoj.

Humanistička je znanstvenica s doktoratom iz filozofije te nagrađivana stručnjakinja za osobno brendiranje. Svoja znanja iz društvenih znanosti i filozofije primjenjuje na stvaranje osobno brendinga i content marketinga. Stoga je i u svojem predavanju govorila o komunikacijskoj strategiji na društvenim mrežama i kreiranju privlačnog sadržaja za publika, a s većim naglaskom na društvene odnose.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svaki marketinški stručnjak mora razumjeti ljudsko ponašanje

'Moje predavanje je poziv da pogledate stvari iz drugačije perspektive. Želim da zaboravite da svaki materijal mora biti pregledan 50.000 puta prije nego bude objavljen na društvenim mrežama. Trebamo shvatiti da živimo u svijetu u kojem se isprepleću ljudski odnosi. To je odličan način da potaknemo svoju kreativnost', rekla je Wiechowski na samom početku.

Naglasila je da svaki marketinški stručnjak mora razumjeti ljude i njihovo ponašanje kako bi mogao stvoriti određeni utjecaj i biti uspješan. Wiechowski je na predavanju ispričala kako je prošle godina za nju bila prilično intenzivna i turbulentna, zbog razvoja posla i završetka doktorata. Odlučila je provesti 10-dnevni odmor na Šri Lanki, a boravak tamo joj je pomagao da shvati određene stvari. Bez mobitela i ostale tehnologije, meditirajući u potpunoj tišini, povezala se sa sobom i doživjela, kako je sama rekla, jedno od najboljih životnih iskustva.

'Počela sam se pitati kada smo prestali slušati. Slušati sebe i svoje želje, ali i slušati druge. Sjedila sam tamo prekriženih nogu i trebala se fokusirati na sada i ovdje, no moje su misli zapravo bile posvuda. Počela sam razmišljati o stvarima koje me opterećuju i nerviraju. Primjerice o činjenici da Facebook neprestano mijenja algoritam i time mi zagorčava život. O takvim stvarima. Tada sam postala frustrirana i rekla sama sebi da se moram suočiti s problemima. Nakon šest dana riješila sam se 90 posto svojih problema. Naučila sam sve što trebam povezujući se sama sa sobom, bez interneta, bez knjiga i bez razgovora', ispričala je Wiechowski.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U offline i online svijetu često govorimo, a da ništa zapravo ne kažemo

U svom izlaganju je govorila o tome kako smo se zapravo odvojili sami od sebe i kako često razgovaramo, a ništa ne kažemo. Spomenula je da se i u online, ali i offline svijetu događa da govorimo nešto bez određenog konteksta i značenja. Zbog toga na društvenim mrežama često objavljujemo nešto kako bi dobili lajk, a ne da stvorimo nešto što će imati pravo značenje.

'Kako da se povežemo s ljudima na društvenim mrežama, ako smo sve, a nismo društveni. Kada smo prestali brinuti, brinuti o drugim ljudima, o životinjama, o ovom planetu', rekla je Wiechowski i pritom spomenula Garyja Vaynerchuka kao svjetsku marketinšku zvijezdu koja kao glavnu premisu marketinga također navodi brigu za druge.

'Ljudi imaju šesto čulo kada je riječ o međusobnom povezivanju. Ako stvarno ne marite za njih nego samo za svoj profit, oni će to prepoznati. Neće vas slijediti na društvenim mrežama', istaknula je Wiechowski. Postavila je pitanje radimo li ikad stvari iz ljubaznosti i milosrđa ili za svaki potez očekujemo nešto zauzvrat. Zatim je pustila promo video LG Academy, a koja je pokrenuta kako bi se djeci slabijeg imovinskog statusa iz Bangladeša pružilo standardno informatičko obrazovanje.

Četiri najčešće greške u komunikaciji na društvenim mrežama

U drugom dijelu predavanja spomenula je četiri najčešće pogreške kojima svakodnevno svjedoči na društvenim mrežama. Kao prvi problem je navela to što ljudi danas razmišljaju o tome što bi moglo postati viralno, a zapravo bi trebali početi razmišljati o vrijednostima.

'Često možete dati sve od sebe i jako se potruditi, no ne postoji garancija da će sadržaj koji ste kreirali postati viralan. To se jednostavno nekada dogodi, a nekada ne. Želim da se počnete pitati što možete napraviti kako bi svojim objavama dodali određenu vrijednost te što će to natjerati ljude da vašu sljedeću objavu čekaju s nestrpljenjem i vesele joj se', istaknula je.

To što ljudi na društvenim mrežama jako često prodaju probleme, umjesto da ponude rješenje je navela kao drugi najčešći problem. 'Odgovorite na pitanja svoje publike, dajte im ono što žele vidjeti i znati. Tako se gradi povjerenje i odnos s fanovima', poručila je Wiechowski.

Kao treći problem istaknula je dugačak, opširan i često dosadan sadržaj koji ljudi objavljuju. Wachowski smatra da takav sadržaj nitko neće dijeliti. Dodala je kako uvijek postoje načini da se takav sadržaj rascjepka na manje cjeline, može se snimiti video, napraviti intervju, a čime će on odmah postaje pregledniji i zanimljiviji. Četvrta pogreška koju je navela je to da se se često zahtijevaju trenutni rezultati od objava na društvenim mrežama. Rekla je kako treba misliti na dugoročne rezultate poput izgradnje zajednice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tri najvažnija savjeta za brendiranje

U zadnjem dijelu predavanja, podijelila je tri glavna savjeta. Kao prvo, navela je da je za definiranje i razvijanje komunikacijske strategija potrebno jačati suradnju marketinških stručnjaka i drugih odjela unutar tvrtki. Zatim je naglasila da bi tvrtke na svoje zaposlenike trebale gledati kao na influencere jer i oni sami mogu objavljivati sadržaj koji će među publikom i kupcima biti mnogo više cijenjen nego sadržaj koji tvrtka sama producira. Ukazala je na primjere poput Cisca i LinkedIna, čiji djelatnici objavljuju fotografije s radnog mjesta na svojim društvenim mrežama. Posljednja njena preporuka je bila da brendovi angažiraju ljude izvana, a koji mogu kreirati kvalitetan sadržaj za njihove društvene mreže i online platforme.

'Ako se odlučite za kreiranje sadržaja, bez obzira je li riječ o osobnom ili korporacijskom brendingu te jeste li veliki, mali ili srednji brend, zašto ne biste u svoj tim uključili nekoga tko je lud za određenom društvenom mrežom ili angažirali freelancere koji su odlični u pisanju članaka, Photoshopu ili nečem sasvim drugom.', upitala je.

Wachowski je svoje izlaganje zaključila tezom kako je u digitalnom svijetu opsjednutom algoritmima i pratiteljima, bitno ulagati u ljudske odnose.

Tema: Digital Takeover