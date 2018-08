Svima besplatne knjige, ali će kasniti u OŠ Bistru i Vrbovec

Nadam se da će i roditelji i djeca biti zadovoljni novom školskom godinom, rekao je u četvrtak župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Kako je izvijestio, za svih 25.523 učenika županija je osigurala besplatne udžbenike, ali oni će zakasniti u OŠ Bistru i Vrbovec.

- Kasnila je javna nabava, ali sva će vaša djeca dobiti udžbenike do 10. rujna - istaknuo je župan.

Naglasio je da je županija nadogradila i školu u Bistri. Učenici su tako dobili osam novih učionica, kuhinju, blagovaonicu, knjižnicu i dizalo, a dograđene su i prostorije za nastavile.

- Najvažnije je da djeca više neće morati ići u školu u tri smjene - zaključio je Kožić. Obnovili su i školu u Desiniću koja će se sada grijati na biomasu. Zagrebačka županija osigurala je 177 pomoćnika u nastavi za 128 učenika s posebnim potrebama u 34 škole. Za pomoć učenicima povukli su 10 milijuna kuna iz EU fondova, čemu se županija pridružila s 8.845.000 kuna.

Iako osjećaju pad broja učenika, on u Zagrebačkoj županiji, zbog useljavanja, nije velik. Ove godine, ipak, imaju 65 učenika manje nego lani.

Zagrebačka županija za školstvo je uložila 33 milijuna kuna, a župan je istaknuo da je to iznos veći od bilo koje druge županije.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

A kako su javili iz zagrebačkog Gradskog poglavarstva, učenike sve 123 osnovne i 82 srednje škole u ponedjeljak će na klupama dočekati udžbenici. Grad Zagreb besplatne udžbenike osigurava već 9. godinu za redom, istaknuto je u priopćenju.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.