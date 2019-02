Tanji, ali i skuplji: Huaweijev odgovor na preklopni Samsung

Samo četiri dana nakon što je Samsung najavio svoj preklopni telefon, Huawei je danas u Barceloni uzvratio udarac te su predstavili Mate X koji će zasigurno biti jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjeg sajma mobilnih tehnologija.

Preklopni telefoni polako postaju glavna tema ove godine, a Huawei se za razliku od Samsunga odlučio za potpuno drugačiji smjer u dizajnu telefona, koji na prvi pogled izgleda i puno atraktivnije. Naime, telefon nismo mogli isprobati, jer je bio prikazan iza stakla. Dok Samsungov Galaxy Fold otvaramo kao knjigu i ima dodatni ekran, Huawei se otvara u suprotnom smjeru i njegova dva ekrana od 6,6 inča s vanjske i dodatni od 6,38 inča spajaju se u 8-inčni tablet.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U Huaweiju ističu kako su tri godine radili na razvoju telefona i mehanizma za otvaranje jer je cilj bio da u konačnici dobiju potpuno ravan uređaj. Zbog toga su u deblji rub smjestili Leica kameru koja sada može poslužiti i kao selfie kamera, a dodali su joj i mod kako bi osoba koju slikate mogla vidjeti kako će ispasi na fotografiji.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao što se najavljivalo, telefon dolazi s Kirinom 980 te Balong 5000 5G čipom. Ono što je vjerojatno još atraktivnije i praktičnije je 55W superbrzi punjač za koji se navodi da mu treba pola sata da bateriju ovog uređaja (4500 mAh) napuni od nule do 85 posto. Isti taj punjač dovoljno je snažan i da puni Huaweijeve prijenosnike.

Što se samog telefona tiče, u Huaweiju nisu nadmašili Samsung jer će Mate X koštati 2300 eura, a trebao bi biti dostupan tijekom ljeta. No s obzirom na visoku cijenu i upitnu praktičnost, jer se ipak radi o hibridu telefona i tableta, pitanje je koliko će ih se i prodati. Usporedbe radi, kineski TCL je predstavljajući svoj koncept preklopnog ekrana, rekao da planiraju uređaj izbaciti sljedeće godine, kad će im cijena biti ispod 1000 eura.

Stiže i novi Mate Book X Pro

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei je predstavio i novu generaciju Mate Book X Pro prijenosnika koji je za ovu godinu dorađen kozmetički pa tako ima nove boje, ali i drugačiji logo. No ono što će korisnicima biti važno je duplo brži WiFi (1733 Mbps), Thundebolt 3 te podrška za 8. generaciju Intelovih procesora. Prvi val računala dobit će GeForce MX250 grafičku karticu, a tu je i senzor otiska prsta koji služi i za uključivanje prijenosnika u koji su ugradili četiri zvučnika. No jedan od najboljih noviteta je nova Huawei Share OneHop opcija za dijeljenje sadržaja između laptopa i Huawei mobitela. Da bi poslali dokumente s mobitela na laptop, samo će ga trebati prisloniti na laptop. Osim slanja fotografija i videa, ovo omogućuje i brzo kopiranje teksta na mobitelu i prebacivanje na laptop, ali i drugih dokumenata. Uz to cijela stvar radi i u obrnutom smjeru.