Tehnologija jamči uspješan biznis na tržištu nekretnina

Oko 30 tisuća ovlaštenih agenata za nekretnine svaki dan u New Yorku pokušava doći do komadića zarade od prosječnih 16 tisuća dolara za kvadrat prostora za stanovanje u njegovom najpopularnijem kvartu, Manhattanu. Grad s najtraženijim nekretninama na svijetu ipak bilježi pad vrijednosti tržišta, s najnižim cijenama unazad sedam godina. Komentirao je to Brian Meier, iz Meier tima unutar Corcoran grupe, na jučerašnjoj konferenciji New Link dok se u dvorani Muzeja suvremene umjetnosti tražilo mjesto više među brojnim okupljenim stručnjacima za nekretnine i srodnih djelatnosti. Meier je, naime, jedan od najcjenjenijih agenata za nekretnine u Velikoj jabuci s godišnjom prodajom od 21 milijarde dolara i 700 milijuna dolara većom prodajom od svog prvog konkurenta, a oscilacije u vrijednosti tržišta je pojasnio kao dio redovitih ciklusa, ali i kao posljedicu izmjena u lokalnoj legislativi te i šireg društvenog konteksta s aktualnim predsjednikom SAD-a.

Tehnologija nam danas u New Yorku jamči uspješan biznis. Nadohvat ruke su nam specijalizirane aplikacije koje ne samo da omogućavaju pregled nekretnina, od njihovog izgleda do detalja kao što je radno vrijeme vratara, već nam daju uvid što naši klijenti gledaju. Primjerice, jesu li dulje na webu proučavali raspored spavaćih soba ili kakav je pogled s terase s bazenom, pa mi možemo kvalitetnije pristupiti tom kupcu jer znamo što ga zapravo zanima i koji je njegov stil života – istaknuo je B. Meier glavno obilježje današnjeg trgovanja nekretninama na naprednim tržištima. Komentirajući brojne razlike između hrvatskog i američkog tržišta te odgovarajući na pitanja iznimno zainteresirane publike, naglasio je da uspijevaju samo oni koji se odluče biti drugačiji, pa makar to bilo ulaganje u profesionalno fotografiranje nekretnine ili ciljano uređenje prije prodaje kako bi odisale atmosferom koja se želi postići, pa makar to bilo i virtualno (kompjutorskom simulacijom).

Drugačiji pogled na život u gradovima dao je Morten Kabell, urbanist i bivši danski političar koji je javnosti najpoznatiji kao gradonačelnik Kopenhagena koji je na posao dolazio biciklom. Iznio je kako je ta prijestolnica u posljednjih 15 godina uložila oko 280 milijuna eura u biciklističku infrastrukturu što je usporedivo s gradnjom samo tri kilometra malo zahtjevnijeg tunela za automobile u Danskoj.

Automobili su divan izum, ali ne prevoze puno ljudi, stvaraju gužve, buku i zagađenje, a prostor u gradovima je najcjenjenija roba. Stoga ulice trebaju pripadati ljudima, a ne automobilima. Ako bismo promet organizirali da ga većinom koriste autobusi ili vlakovi, biciklisti i pješaci umjesto automobila, dobit ćemo gradove po mjeri čovjeka, ljude koji su zadovoljni jer mogu brže obaviti svoje privatne i poslovne obaveze, a time ćemo ubrzati gospodarski razvoj – naglasio je Kabell i podsjetio kako Kopenhagen danas ima 460 kilometara uređenih biciklističkih staza i zelenih puteva te 16 posebnih mostova za bicikliste. Na žalost, i Kopenhagen je griješio u prošlosti s obojanim biciklističkim trakama na kolniku ili pločniku, osvrnuo se Kabell na zagrebačku realnost, što nije bilo sigurno ni za jednog sudionika u prometu, pa danas imaju staze koje su niskim rubnjacima fizički odijeljene od kolnika i pješačkih šetnica.

Osim globalnih trendova, najveće regionalno okupljanje stručnjaka za nekretnine pokazalo je da se održivost rasta tržišta nekretnina krije u planiranju i to uključivanjem struke u definiranje novih proizvoda, podizanju kvalitetne infrastrukture s konstruktivnim dijalogom između aktera na tržištu i lokalni vlasti, kao suradnja privatnog i javnost sektora te dugoročnom promišljanju s razvijanjem lokacija i izbjegavanjem 'točkaste gradnje'. Smatra to Robert Pokrovac, član Uprave Erste nekretnina koji je ujedno, analizirajući aktualne cijene nekretnina na osnovu podataka Njuškala kao najveće domaće baze nekretnina za prodaju, kupovinu i najam, poručio da bi prosjek traženih cijena i dalje mogao polako rasti.

Inspiraciju je okupljenim sudionicima cjelodnevne konferencije zajamčio i Damjan Geber iz kreativne agencije Brigada koji je otkrio zašto je važno i kako transformirati prostor u jedinstveno iskustvo te naglasio da ono što ljudi zaista žele u svom kvartu su drugi ljudi, a ne puki kvadrati. Također, Marko Dabrović iz arhitektonskog studija 3LHD predstavio je Rovinj kao grad koji je u svojoj transformaciji uspješno povezao orijentiranost na kvalitetan turizam s komforom njegovih građana pri čemu je pametnim ulaganjem i razvojem infrastrukture omogućio cijene koje traže znatno veći gradovi na svijetu. Konferencija je treći put za redom okupila više od 200 stručnjaka za nekretnine, ali i biciklizam, a Njuškalo im je još jednom omogućilo da se povežu s trendovima s najrazvijenijih tržišta.