Veliko otkriće lovca na planete: Pronašao novu Super-Zemlju!

TESS je najnoviji lovac na planete kojeg je NASA u travnju lansirala u svemir, a već se pohvalio i prvim planetom kojeg su otkrili.

NASA je u ponedjeljak objavila fotografiju južnog neba na kojoj se vide stotine tisuća zvijezda koje će kasnije analizirati i tražiti znakove prolaska planeta ispred njih. Radi se o prvoj fotografiji koju su snimili sa sve četiri kamere na satelitu, a koja prikazuje područje koje će analizirati. No to je bilo samo zagrijavanje.

Sada je otkriveno i kako su na arXivu podijelili nacrt rada o prvom planetu kojeg je otkrio TESS. Radi se o Super-Zemlji koja se nalazi u orbiti zvijezde Pi Mensae, udaljene 60 svjetlosnih godina. NASA je na Twitteru potvrdila da otkriće novog kandidata na listi planeta. Inače, planet svoju zvijezdu okruži za 6,3 dana, a njegovo otkriće sada čeka dodatne provjere i potvrde.

The @NASA_TESS team is excited to announce the mission's first candidate planet -- a super-Earth around the bright star Pi Mensae, nearly 60 light-years away. The planet orbits every 6.3 days. The discovery is now being reviewed by other scientists to validate it. Stay tuned!