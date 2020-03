Telefon na rubu budućnosti: Testirali smo Huawei Mate Xs

Preklopni telefoni novi su veliki trend koji nas čeka u mobilnoj telefoniji i na kojem svi vodeći proizvođači rade. Samsung je nedavno izbacio svoj drugi model, Z Flip, TCL nam je u Barceloni prikazao nekoliko konceptnih uređaja koji na različite načine pristupaju preklapanju i savijanju ekrana, a potvrdili su i da imaju 30 različitih uređaja u razvoju. Sve to znači da nas kroz koju godinu očekuju mobiteli koji će biti puno drugačiji od ovog što imamo danas.

Godinu dana nakon što smo vidjeli Mate X, Huawei je također u Barceloni predstavio novi preklopni telefon. Za razliku od lanjskog uređaja, Mate Xs će se prodavati globalno, pa ga možemo očekivati i kod nas.

Vizualno nema previše razlika u odnosu na lanjski telefon, no hardverski je ovo znatno napredniji uređaj koji ostavlja i puno bolji dojam završne obrade. Glavna razlika u odnosu na Samsungov preklopni Fold (s vanjskim ekranom) i Z Flip je u tome što je kod njih ekran s unutarnje strane, odnosno zaštićen kućištem te se ti uređaji otvaraju kao knjiga. Huawei je ekran svojeg telefona smjestio s vanjske strane, odnosno rastvara se ‘prema van’. Ali kad je sklopljen, Mate Xs možete koristiti sasvim normalno kao i svaki drugi flagship telefon. Istina, nešto je deblji, ali u svakom trenutku na raspolaganju vam je golemi ekran te druge mogućnosti koje ovakav sustav daje, poput zrcala da se vidi osoba koju snimate.. Međutim, ovakav dizajn uređaja izlaže ovaj savitljivi ekran ogrebotinama, ključevima u vašoj torbi i svim ostalim nedaćama koje ga mogu snaći.

Foto: Huawei

Jedan od glavnih detalja ovih preklopnih mobitela je upravo mehanizam oko kojeg se ekran savija, a u Huaweiju su se pohvalili kako su u Mate Xs ugradili novu šarku koju su nazvali ‘Falcon Wing’. U njoj je više od stotinu dijelova i sam mehanizam djeluje prilično čvrsto, no bit će zanimljivo vidjeti kako se ponaša nakon godinu ili dvije. Kako ima sigurnosnu tipku da otpustite ekran, korištenje zahtijeva malo privikavanja, jer će mnogima refleksna radnja biti da ga pokušaju na silu rastvoriti.

Naravno, glavna zvijezda ovog telefona upravo je njegov ekran. Kao što sam napisao, čak i kad je preklopljen, ovaj je telefon praktičan kao i gotovo svaki drugi smartphone, a nudi vam se ekran dijagonale 6,6 inča. No, kad ga rasklopite, pred vama se rastvara 8-inčni AMOLED ekran odličnog prikaza boja i visoke rezolucije (2200 x 2480) koji će vas ponukati da ga stalno držite rasklopljenog. Zbog načina izrade nećete osjetiti nabor ekrana, već šarku pod prstima, ali to u praksi minimalno smeta u nekom korištenju telefona. Pitanje će biti jedino, koliko su ovi ekrani izdržljivi. U Huaweiju su se pohvalili da je ekran zaštićen novim dvostrukim slojem poliamida, za koji kažu da je tri puta skuplji od zlata, ali i da je 80 posto čvršći od jednostrukog sloja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sve ono što je ispod ekrana prošlo je kroz veliku nadogradnju u odnosu na prošlu godinu. Tako je tu najnoviji Kirin 990 čipset koji ima integrirani 5G modem, a na raspolaganju vam je 8 GB radne te 512 GB interne memorije. Uz to što je snažniji, novi je čipset i učinkovitiji pa manje troši struje. Što se performansi tiče, one su sasvim dovoljne za multitasking, ali i uživanje u igrama.

Huawei je odlučio praktično identičan sustav kamera kao i na prošlogodišnjem Mateu X prebaciti u ovaj telefon. Tako se na ‘stupu’ uz rub telefona nalaze kamere od 40 megapiksela (f/1,8), 8 megapiksela (telefoto), širokokutna od 16 i TOF kamera za dubinske podatke. Prednje kamere nema, a nije ni potrebna, jer se koriste glavne kamere. Naime, želite li snimiti selfie, telefon će vas upozoriti da zarotirate ekran i snimite vjerojatno najbolje selfije koji koriste sve mogućnosti glavne kamere. Kamera ima još jednu opciju, a to je kad snimate portret. U kutu ekrana nalazi se opcija da uključite zrcalo tako da se onaj kojeg fotografirate može vidjeti s druge strane i odmah znati kako će otprilike ispasti na fotografiji.

Što se baterije tiče, ona je također ista kao i lani. Njenih 4500 mAh dolazi uz podršku brzog punjača od 55 W koji joj omogućuje da se za pola sata napuni od nule do 85 posto.

No jedan od najvećih upitnika kod korištenja ovog telefona za mnoge je bilo kako uopće radi ‘bez Googlea’. Telefon dolazi s verzijom Androida koja ne krši američku ‘crnu listu’, ali i bez pristupa Googleovim servisima. Zbog toga je Huawei bio primoran kroz proteklih godinu dana snažno podići svoju alternativu i ponuditi trgovinu kroz koju ćemo moći skidati sve one aplikacije koje su nam potrebne. Istina, u posljednjih par mjesec vidi se ogroman napredak u dostupnosti aplikacija, trgovine su postale prilagođene lokalnom tržištu, a recimo većina naših banaka sada nudi svoje aplikacije i kroz Huawei App Gallery. Naravno, tu ima onih koje još nisu dostupne, a Huawei to planira riješiti ili tako da se ih proizvođači nude sa svojih web stranica ili kroz njihovo rješenje aplikacija bez instalacija - Quick Apps.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Međutim, svemu tome se može doskočiti i još jednostavnije. Phone Clone je aplikacija koja omogućuje jednostavnu selidbu sa starog u novi telefon. Postavke, lozinke, multimedija i aplikacije - sve se to može preseliti kroz tu aplikaciju. Na testnom uređaju smo isprobali upravo to i aplikacija je prebacila sve one najvažnije servise za mnoge od nas, poput WhatsAppa, Messengera, Instagrama i drugih komunikacijskih aplikacija i sve rade sasvim normalno. Uz to, aplikacija je čak i prebacila Google Maps koji radi, iako se ne možete ulogirati svojim računom pa povući spremljene lokacije, no navigacija radi sasvim normalno. Huawei je inače već ranije najavio da uz TomTom planira doskočiti tom problemu karata, a u Barceloni su na predstavljanju telefona rekli i da rade na svojoj Huawei Pay aplikaciji kao alternativu Google Payu.