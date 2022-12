Telemach najavio 1,7 milijardi kuna ulaganja u novu mrežu, uprava dobila dvije nove članice

Uprava Telemacha dobila je dvije nove članice, Danijela Bistrički Morović glavna je direktorica za tehniku, Matija Mandić glavna direktorica za financije, a iz komapnije navode da sada imaju 50 posto žena u Upravi, čime su iznad prosjeka Hrvatske i prvi telekom s 50-postotnim udjelom žena u upravi.

Predsjednik Uprave Adrian Ježina istaknuo je da su integracijom Optime i nedavno TotalTV-a postali potpuno ravnopravni tržišni igrač te sada imaju ekspertizu u svim poljima da se ravnopravno bore na tržištu.

Naime, Telemachovi korisnici danas mogu koristiti mobilne, fiksne i TV usluge, a pripajanjem Optime značajno je ojačan segment poslovnih korisnika koje sada očekuju visokokvalitetne fiksne, mobilne, ICT usluge i poslovna rješenja na Telemachovoj infrastrukturi, navode iz kompanije.

Uz EON TV, zajedno sa satelitskom pokrivenošću Total TV-a korisnici imaju priliku konzumirati bogatiji televizijski sadržaj i na najnedostupnijim lokacijama.

Iz kompanije kažu i da će zhvaljujući komplementarnom nadopunjavanju portfelja postojećih usluga koje je omogućeno integracijom Optime i Total TV-a, ubuduće Telemach snažnije konkurirati postojećim operatorima jednostavnijom i tehnološki naprednijom ponudom, čime jača i Telemachova tržišna pozicija.

Foto: Telemach Hrvatska

- U srži našeg poslovanja su jednostavnost, transparentnost i povjerenje. Te nas vrijednosti diferenciraju od ostalih i temelj su svega što radimo. Vjerujem da je upravo fer odnos ključan za izgradnju kvalitetnih odnosa s našim korisnicima te da nam snaga koja proizlazi iz pozicije tržišnog izazivača može pomoći da u budućnosti postanemo oni kojima najveći broj korisnika daje svoje povjerenje. Dokazali smo da držimo do svoje riječi. Sve što smo najavili u posljednje dvije godine to smo i ostvarili, čak i više. U Hrvatsku smo doveli najnaprednije tehnologije od kojih su neke iznad svega do sada viđenog na hrvatskom tržištu, značajno smo ojačali našu bazu znanja te smo napravili značajni iskorak u kvaliteti usluga i njihovoj dostupnosti, čime smo postavili čvrste temelje koji će nam omogućiti da postanemo operator koji će osigurati najbolje korisničko iskustvo na domaćem telekom tržištu - izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska.

Govoreći o ulaganjima, istaknuli su da je ove godine njihova 10 gigaoptička mreža dostupna za preko 100.000 hrvatskih kućanstava u Zagrebu, Splitu, Zadru Osijeku i Rijeci, a brzom 5G mrežom u rekordnom je roku pokrivena cijela Hrvatska. Istaknuli su i da su unatoč porastima troškova ove godine ostvarili rast prihoda što im omogućuje nastavak investicija. A u sljedećih pet godina planiraju uložiti 1,7 milijardi kuna u u mrežnu infrastrukturu.