Prodajna mjesta Telemacha Hrvatska od danas imaju novi izgled i identitet koji su uveli u preuređena prodajna mjesta u Zagrebu, Samoboru i Đakovu, a u sljedećim tjednima uvest će ga i u ostalim prodajnim mjestima.

Iz United Grupe navode da je uvođenje novog vizualnog identiteta još jedan korak u reorganizaciji i transformaciji poslovanja, nakon što je Tele2 prošle godine preuzela United Grupa te je uslijedila promjena imena kompanije u Telemach Hrvatska, dok će novi brend i vizualni identitet biti predstavljeni tijekom prve polovice ove godine.

– Novi koncept prodajnih mjesta odražava našu strast da korisnicima pružimo najbolje moguće iskustvo, a ujedno jasno poručuje da postavljamo trendove u svojoj industriji, poštujući najviše standarde kvalitete usluge i proizvoda. Naime, pri ulasku u preuređeno prodajno mjesto korisnici odmah doživljavaju najvažnije iz ponude, i to u ugodnom okruženju jer ih dočekuju prirodni i industrijski elementi, poput drvenog namještaja, digitalnih zaslona i LED rasvjete, usklađeni u elegantnom i otvorenom rasporedu prema najnovijim trendovima u dizajnu. Također, ovakav otvoreni format prodajnim savjetnicima olakšava pristup korisnicima i bolju interakciju s njima, omogućujući im da još više unaprijede korisničko iskustvo – izjavio je Mislav Galler, glavni direktor za prodaju u Telemachu Hrvatska.

Iz Telemacha Hrvatska ističu da je to tek prva u nizu investicija i novosti u ovoj godini. Podsjećaju, naime, na najavljeno ulaganje do 230 milijuna eura, što predstavlja jednu od najvećih stranih investicija u Hrvatskoj.

Dio je to petogodišnjeg plana sa 130 milijuna eura ulaganja u modernizaciju mobilne mreže, i to u proširenje pokrivenosti, poboljšanje kvalitete i uvođenje ultrabrze 5G tehnologije. Dodatnih 100 milijuna eura uložit će se u izgradnju najsuvremenije optičke mreže koja će privatnim i poslovnim korisnicima omogućiti ultrabrzi širokopojasni internet po brzinama do 10 gigabita. Time žele transformirati poslovanje iz operatora usmjerenog na jedan segment u potpuno konvergiranu kompaniju koja korisnicima pruža visokokvalitetne telekomunikacijske usluge i vrhunsko korisničko iskustvo.

Dodaju i da su 2020. završili s 422 zaposlena, a u prvih nekoliko dana 2021. već su povećali tim za 50 kolega.