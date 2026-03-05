Obavijesti

MJERENJA IZ 2025.

Telemachu priznanje Oookle za najbržu i najbolju mrežu: 'Naši korisnici prepoznali ulaganja'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Telemachu priznanje Oookle za najbržu i najbolju mrežu: 'Naši korisnici prepoznali ulaganja'
Foto: Telemach Hrvatska

Titula najbolje mobilne mreže dodjeljuje se na temelju mjerenja performansi poput brzine, latencije, pregledavanja weba i video streaminga, dok nagrada za najbržu mobilnu mrežu mjeri propusnost i responzivnost mreže.

Kompanija za testiranje i analizu performansi interneta Ookla potvrdila je da Telemach Hrvatska ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj, objavili su iz Telemacha. Na temelju milijuna korisničkih mjerenja provedenih putem aplikacije Speedtest by Ookla, Telemach je osvojio priznanja u kategorijama „Best Mobile Network“ i „Fastest Mobile Network“. Tvrtka ističe i da je upravo na njihovu mobilnu mrežu tijekom prošle godine prešao najveći broj korisnika.

- Ovo priznanje potvrđuje da su ulaganja u našu mrežu prepoznata na najvažnijoj razini – kod korisnika, i da su njezine performanse u svakodnevnom korištenju superiorne po pitanju kvalitete i brzine - rekao je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha.

- Naša misija je najmoderniju tehnologiju učiniti dostupnom svima. Zato smo stvorili 5G ekosustav – nacionalno dostupnu 5G mobilnu mrežu, neograničene tarife i napredne 5G uređaje – a dokazano najbolju kvalitetu i iskustvo korištenja nudimo po vrlo pristupačnim cijenama - zaključio je.

Analizu mobilne mreže Telemacha Ookla je provela tijekom posljednjih šest mjeseci 2025. godine. Titula najbolje mobilne mreže dodjeljuje se na temelju mjerenja performansi poput brzine, latencije, pregledavanja weba i video streaminga, dok nagrada za najbržu mobilnu mrežu mjeri propusnost i responzivnost mreže. Ukupan rezultat performansi brzine kombinira mjerenja brzine preuzimanja i slanja podataka s metrikama latencije.

Foto: Telemach Hrvatska

- Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreža te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Nastavljamo s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu kako bismo korisničko iskustvo učinili još boljim, u svakom dijelu Hrvatske - izjavila je Danijela Bistrički Morović, članica Uprave i glavna direktorica za tehniku.

Iz Telemacha ističu kako od dolaska na hrvatsko tržište kontinuirano ulažu u kvalitetu usluga. Kapacitet mobilne mreže povećan je za više od šest puta, dok je promet u mreži narastao za gotovo tri i pol puta. Danas svim mobilnim tehnologijama, uključujući i 5G, pokrivaju više od 99 posto populacije Hrvatske.

Uz povećanje brzine i kapaciteta mreže, kompanija ulaže i u održivost poslovanja. Cjelokupnu električnu energiju nabavlja iz obnovljivih izvora, čime dodatno smanjuje svoj ugljični otisak, navode, te dodaju da se istodobno, primjenom najnovijih funkcionalnosti u radijskoj mreži, unapređuje energetska učinkovitost i smanjuje ukupna potrošnja električne energije.

Priznanje Ookle dodatno učvršćuje poziciju Telemacha kao jednog od ključnih pokretača razvoja digitalne infrastrukture u Hrvatskoj. Ulaganja u napredne mobilne tehnologije, poručuju iz kompanije, donose bržu i stabilniju povezanost korisnicima te stvaraju preduvjete za ubrzanu digitalizaciju, jačanje konkurentnosti gospodarstva i ravnomjeran razvoj svih regija.

