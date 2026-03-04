FOTO Stigao je šareni MacBook Neo, Appleov najjeftiniji laptop

Apple je napravio zaokret u svojoj dugogodišnjoj strategiji i predstavio MacBook Neo, svoj najpovoljniji prijenosnik do sada s početnom cijenom od 599 dolara. Ovaj potez označava izravan napad na tržište kojim dominiraju Chromebookovi i cjenovno pristupačniji Windows laptopi, ciljajući prvenstveno na studente i korisnike koji po prvi put ulaze u Appleov ekosustav. Predstavili su ga tijekom posebnih događanja u New Yorku, Londonu i Šangaju, a Neo donosi svježu paletu boja i, po prvi put u povijesti Maca, procesor izvorno dizajniran za iPhone.

Prednarudžbe su otvorene od danas, dok službena prodaja i isporuke u trgovinama kreću tjedan dana kasnije, jedanaestog ožujka. Ovaj val novih uređaja, koji uključuje i nove modele MacBook Aira i Proa, dolazi u trenutku kada se industrija suočava s nestašicom komponenti, posebno radnih memorija.

Agresivan ulazak na tržište povoljnih prijenosnika

S početnom cijenom od 599 dolara, MacBook Neo je čak 500 dolara jeftiniji od najnovijeg MacBook Aira, čija cijena sada iznosi 1.099 dolara. Za studente je cijena još niža i iznosi 499 dolara, što ga čini konkurentnijim čak i od kombinacije iPada s Magic Keyboard tipkovnicom. Time Apple jasno pokazuje namjeru da osvoji segment tržišta koji je desetljećima prepuštao drugima.

Uređaj je strateški nasljednik M1 MacBook Aira, koji se neko vrijeme prodavao po sniženoj cijeni u trgovačkim lancima poput Walmarta i služio kao neslužbeni "povoljni" Mac. John Ternus, Appleov viši potpredsjednik hardverskog inženjeringa, izjavio je da je MacBook Neo "iz temelja izgrađen kako bi bio pristupačniji još većem broju ljudi". Osnovni model za 599 dolara dolazi s 256 GB prostora za pohranu, dok verzija od 699 dolara nudi dvostruko više prostora (512 GB) i uključuje Touch ID senzor za otisak prsta.

iPhoneovo srce u tijelu Maca

Najveća inovacija i ujedno ključan faktor za postizanje niže cijene jest odluka da se MacBook Neo opremi A18 Pro čipom, istim onim koji pokreće iPhone 16 Pro. To je prvi put da Apple u Mac ugrađuje procesor iz svoje A-serije umjesto moćnijih M-čipova. A18 Pro ima šestojezgreni procesor (CPU) i peterojezgreni grafički procesor (GPU), što je i više nego dovoljno za svakodnevne zadatke poput surfanja internetom, rada u uredskim aplikacijama, uređivanja fotografija i konzumacije medijskog sadržaja.

Prema Appleovim tvrdnjama, Neo je do 50 posto brži u svakodnevnim zadacima i do tri puta brži u izvršavanju lokalnih zadataka umjetne inteligencije u usporedbi s najprodavanijim Windows prijenosnicima s Intel Core Ultra 5 čipom. Iako su performanse u zahtjevnijim zadacima (multi-core) nešto slabije od prve generacije M1 čipa, za ciljanu publiku to neće predstavljati problem. Svi modeli dolaze s osam gigabajta radne memorije, koja se ne može nadograditi.

Dizajn i kompromisi: Što dobivate za 599 dolara?

Kako bi postigao ovako nisku cijenu, Apple je morao napraviti određene kompromise, no istovremeno je zadržao premium osjećaj po kojem su njegovi proizvodi poznati.

Šareno kućište i poznati osjećaj

MacBook Neo dolazi u kućištu od aluminija, teži svega 1,23 kilograma i dostupan je u četiri živahne boje: srebrnoj (Silver), ružičastoj (Blush), tamnoplavoj (Indigo) i citrusno žutoj (Citrus). Dizajn podsjeća na razigrani iMac i jasno je usmjeren prema mlađoj publici i onima koji žele unijeti malo boje u svoju svakodnevicu. Dimenzije su mu vrlo slične 13-inčnom MacBook Airu, što ga čini iznimno prenosivim.

Zaslon, kamera i zvuk

Uređaj ima 13-inčni Liquid Retina zaslon rezolucije 2408x1506 piksela i svjetline 500 nita, što je identično svjetlini MacBook Aira. Međutim, postoje i razlike. Zaslon Nea prikazuje sRGB spektar boja, za razliku od šireg P3 spektra na skupljim modelima, što znači da će boje biti nešto manje živopisne i precizne za profesionalni rad. Također, nedostaje True Tone tehnologija koja prilagođava boje zaslona ambijentalnom osvjetljenju. Ugrađena je 1080p FaceTime HD kamera, što je danas standard za kvalitetne video pozive. Zvuk osiguravaju dva bočna zvučnika s podrškom za Spatial Audio i Dolby Atmos.

Povezivost i baterija

MacBook Neo opremljen je s dva USB-C priključka, no tu leži jedan od većih kompromisa. Jedan port podržava USB 3 brzine, dok je drugi ograničen na znatno sporiji USB 2. Nema podrške za Thunderbolt, a izostao je i MagSafe priključak za punjenje, što znači da se punjenje obavlja isključivo putem USB-C kabela. Trajanje baterije deklarirano je na 16 sati, što je dva sata manje od MacBook Aira, ali i dalje dovoljno za cjelodnevni rad. Punjenje je ograničeno na 20W i ne podržava brzo punjenje, što je značajka dostupna na svim ostalim MacBook modelima. Unatoč kompromisima, detaljne specifikacije pokazuju kako je Apple uspio stvoriti zaokružen proizvod koji nudi prepoznatljivo macOS iskustvo po dosad najnižoj cijeni.