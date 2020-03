Televizija bi uskoro mogla izgledati kao zaslon mobitela

Podaci (Video,Consumer Insights) pokazuju da korisnici na svojim TV ekranima sve više gledaju online videozapise i sadržaj streaming servisa. Mijenja li to u potpunosti način na koji ljudi konzumiraju video sadržaj ili samo mijenja vrstu sadržaja koji gledaju?

Televizija se digitalizira i gleda sve više na zahtjev, video format raste, a zajednički ekran više nije ključan. Linearna televizija će ostati s nama, ali jedino sto će je činiti iznimno bitnom je sport. Sve ostalo gledat ćemo kako i gdje mi to budemo htjeli. I to je super. Možemo reći da je video sadržaj oslobođen okova zajedničkog ekrana.

Kad govorimo o online video sadržaju, više puta smo čuli da se pozornost kod ljudi smanjuje i da je manja od fokusa koji ima zlatna ribica. To je rezultiralo time da su mnogi inzistirali na kreiranju videozapisa kratkog formata, koje je lakše konzumirati, pogotovo u pokretu. No pokazalo se da takav video nema prevelik angažman publike. Hoće li se to možda promijeniti ove godine te dovesti do kreiranja duljih videa?

Velika je rasprava, a i kontroverza, o kapacitetu za pozornost kod ljudi, koji se, vjeruje se, drastično smanjuje. Razmišljam o tome, ali još ne bih znao dati neki sud o tome. Treba još vremena. Ono sto sigurno znam je da je nekad bilo ključno pamtiti informacije a danas ih znati pronaći. Informacije su dostupne. Aparat za razumijevanje informacija i kreiranja mišljenja je ono što trebamo dobiti od edukacije te trebamo razviti interes ili radoznalost da želimo tražiti i spajati informacije koje nađemo. Same informacije više nemaju istu vrijednost kao nekada.



Što se videa tiče kao i u prvom odgovoru mislim da je oslobođen okova zajedničkog ekrana ali i nekoliko dominantnih formi. Reklama više ne mora biti 30 sekundi nego može 6, ili 9 ili 3 minute, pa čak i 10. Film ne mora biti sati pol ili dva da stane u večernji program nego može biti 3 ili 8 sati pa ga gledamo u dijelovima ili čak i bingeamo. Videa će biti sve više i bit će ga u sve više formi.

Na koji način će korištenje live streaminga, video zapisa s pregledom od 360 stupnjeva te interaktivnih videa utjecati na kreiranje online video sadržaja?

Kao što već dugo svi govorimo da će sve biti medijatiziranoj ili posredovano, tako će i sve biti snimano. S dobrim i lošim posljedicama. Ono što sada dobivamo su mogućnosti snimanja koje, su nevjerojatne i koje otvaraju potpuno nove načine korištenja. Za oglašivačku industriju sve nove tehnike znače puno i omogućavaju stvaranje potpuno novog iskustva za naše korisnike.

Možemo li reći da je streaming već postao mainstream i koji su osnovni razlozi koji su doveli do njegovog strelovitog razvoja?

Streaming je apsolutni mainstream, to više nitko ne opovrgava. Sad je utrka samo tko će brže i bolje osvojiti to područje. Kao što sam čitao u jednom članku, još nam nije jasno hoće li televizija biti više kao internet ili internet više kao televizija.

Hoće li stvaranje sve kvalitetnijeg video sadržaja dovesti do zasićenja zbog prevelikog izbora, osobito kod milenijalaca? Na koji način bi streaming servisi mogli riješiti taj problem?

Netko je rekao da je sav biznis u bundlingu i debundling. Kabelska televizija je bundlala kanale zajedno, internet je debundlao sadržaj itd. Sad očekujemo i više niche streaming ponude, a onda i neke bundle mogućnosti. Npr. u sportu očekujem vrlo brzo neke niche streaming servise. Lako bih mogao zamisliti streaming servis regionalnog sporta, primjerice. A kako postoji neka granica koliko je prosječni potrošač spreman potrošiti na pretplate, počet će se pojavljivati bundle ponude. Npr. Disney plus ESPN paket. Ili paket Regionalnog filma i regionalnog sporta. Televizija bi uskoro mogla izgledati kao zaslon mobitela s nizom aplikacija. Ono sto je bitno za sve nas koji se bavimo tržišnim komunikacijama je da padom značenja linearne televizije više nećemo moći natjerati ljude da gledaju reklame koje ne žele. Na nama je da počnemo raditi sadržaj kojeg korisnici žele.

Siguran sam da će mnogi streaming servisi početi otvarati svoje servise advertisingu da bi bili jeftiniji korisniku s cijenom pa će biti prostora i za reklame, ali vjerujem da je na nama da kreiramo dobar sadržaj, kojega god formata.

Prema novom Nielsenovom izvješću, streaming video sadržaja sad čini 19% prosječnog vremena prikaza (podaci za SAD). Hoće li se korisnici u budućnosti pretplaćivati na više streaming servisa i o čemu će to ovisiti?

O tome koliko imaju novca.

Prošle godine je na WMF održan panel "Streaming wars" - o tome koliko je Netflix promijenio način na koji gledamo televizijski sadržaj. Koji su glavni zaključci s tog panela?

Svima je jasno da je streaming značajno promijenio konzumaciju video sadržaja, pa se konverzacija uglavnom vodila o budućnosti i očekivanjima. Ukratko, linearna televizija će još dugo biti s nama, a rat streaming servisa je tek počeo. Ne znamo kako će završiti, ali znamo da će proizvođači sadržaja, od produkcija do glumaca itd., sigurno značajno profitirati. Neposredno i mi u Hrvatskoj to već osjetimo rastom broja snimanja kod nas, ali i potražnjom za lokalnim sadržajem.

