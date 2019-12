Teški su, baterija im radi više od 8 sati, a stižu i SIM kartice

Tablet je dosta težak, ovako na prvu, kazali su nam predstavnici najvećih izdavača čije digitalne sadržaje koriste nastavnici u školama. Oni su među prvima testirali tablete koji su u utorak počeli stizati u škole.

Podsjetimo, tablete dobivaju učenici petih i sedmih razreda osnovnih škola, a sve će škole dobiti i tablete za učenike od 1. do 4. razreda. Kako nam je objašnjeno, škole će za te niže razrede dobiti tablete u omjeru 1:4. Dvije su varijante korištenja - tijekom grupnog rada na tabletima, kada će nekoliko učenika koristiti jedan tablet, ili će jedan razred na jedan sat dnevno dobiti tablete, pa će ih koristiti svi učenici u razredu.

- Tableti će biti vlasništvo škole i imat će rok trajanja od četiri godine. Digitalizacija se uvodi u skladu s dobi učenika pa je tako u učenika razredne nastave naglasak na razvoju fine motorike i tableti se upotrebljavaju ograničeno u školi. U svakom slučaju, tehnologija je u službi pedagogije. Bit će na raspolaganju u školama tako da se mogu koristiti u različitim razredima te različitim načinima rada u skladu s potrebama učenika te procjenama učitelja - kažu iz Ministarstva.

Tableti namijenjeni za niže razrede ostajat će u školi, a u škole stižu i posebni ormarići za punjenje tableta, najkasnije do 12. siječnja. Za postavljanje edukativnih aplikacija preko središnjeg sustava CARNET-a bit će zaduženi koordinatori ICT-a, što će najčešće biti nastavnici informatike i zaposlenici zaduženi za e-dnevnike. U Ministarstvu ističu kako sve škole imaju bežičnu mrežu, no kako u dosta njih nije pokrivena cijela zgrada. Poboljšavanje bežičnog sustava u svim školama očekuje se u sljedećih godinu i pol. Zato će, prema dogovoru Ministarstva i telekoma, škole dobiti SIM kartice s 2,5 GB podatkovnog prometa mjesečno za sljedećih godinu dana.

Uređaji će se isporučivati ovaj tjedan, te poslije pauze od tjedan dana tijekom božićnog i novogodišnjeg odmora u školama. Tableti će se prvo dostavljati u udaljenija područja, primjerice, otočke i škole u manjim mjestima.

'Teži su zbog bolje baterije i futrole'

Posao nabave tableta na javnom natječaju dobila je tvrtka S&T Hrvatska. Za škole je naručen 91.641 tablet specifičnih karakteristika poput 8-jezgrenog procesora koji bez problema "vrti" 3D projekcije, video i druge sadržaje, te snažne baterije koja traje i više od osam sati. Kako nam objašnjavaju dobavljači, upravo zbog baterije koja je veličine 8000 mAh (standardne su veličine 4000, 5000 mAh), te je izrađena od aluminija, a ne plastike, tablet nešto teži od standardnih, oko 700 do 800 grama sa zaštitnom futrolom.

Futrola će uređaj čuvati od oštećenja, ali i služiti kao držač. Tableti imaju dvije godine garancije, a servis će se obavljati preko S&T-a. Također dolaze u četiri boje koje se koriste u promociji “Škole za život” - narančastoj, žutoj, plavoj i zelenoj. Cijena koju će Ministarstvo isplatiti po isporuci je 80.964.823,59 kuna bez PDV-a. Koliko je dobavljač platio tablete izrađene u tvrtki Foxconn Kini, nismo uspjeli saznati.

Slabije kamere, ali dobre za čitače

Tableti, rađeni baš za ovu svrhu u tvornici tvrtke Foxconn, formata su udžbenika (10,1 inč), a izdavači nam kažu i kako je bilo problema s platformom Mozabook preko koje je digitalni sadržaj radilo dvoje od troje najvećih izdavača. No, tvrde nam, problemi se rješavaju, te će svi sadržaji, uključujući i 3D projekcije, kao i video sadržaj, raditi dobro.

Kako nam ističu sugovornici iz S&T-a, rezolucija ekrana prema zahtjevu Ministarstva nije FULL HD, već HD, kako bi baterija dulje trajala, a i cijena bila niža. Također, kamera je slaba, no, tumače nam, nije namijenjena snimanju videa, već očitavanju kodova iz udžbenika prema kojima će se učitavati gradivo iz aplikacije. S obzirom na to da tableti koje su škole dobile lani nisu uopće imale kamere, te se digitalni sadržaji nisu ni mogli koristiti, ovo je napredak.

Za postavljanje edukativnih aplikacija preko središnjeg sustava CARNET-a bit će zaduženi koordinatori ICT-a, najčešće nastavnici informatike i zaposlenici zaduženi za e-dnevnike. Za nastavnike je organiziran webinar s uputama o korištenju tableta, a u petak je u Uredu za središnju nabavu sastanak nabavljača za novu turu tableta za iduću školsku godinu.

