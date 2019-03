Muskova nova zvijezda: Tesla Y je SUV koji juri poput sportaša

Tvrtka Tesla Inc predstavila je u četvrtak u Kaliforniji Model Y, električni terenac, koji će se početi prodavati uz početnu cijenu od 39.000 dolara i suočiti na tržištu s europskim električnim rivalima.

Elon Musk unveiling the Y (says his vehicles have saved 4 million tons of CO2); Tesla's current lineup includes the Model S, Model 3, Model X, and tonight, Model Y: S3XY. (Ford holds the trademark to "Model E".)https://t.co/Lfof6QcIAG