Tesla želi opskrbljivati britanska kućanstva strujom

Tesla želi opskrbljivati britanska kućanstva strujom
Tesla, najpoznatija kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača električnih vozila, također razvija sustave za proizvodnju solarne energije i proizvode za pohranu energije iz baterija.

Američka kompanija Tesla službeno je podnijela zahtjev za dobivanje dozvole za isporuku električne energije na britanskom tržištu energetskom regulatoru Ofgemu krajem prošlog mjeseca.

Taj proizvođač električnih vozila i energetska tvrtka priprema se za opskrbu električnom energijom britanskih kućanstava i poduzeća. Ako joj se zahtjev koji je podnijela odobri, taj bi joj potez mogao utrti put da se već sljedeće godine natječe s velikim tvrtkama koje dominiraju na britanskom energetskom tržištu.

Ponuda, o kojoj je prvi izvijestio Sunday Telegraph, došla je od Tesla Energy Ventures, a potpisao ju je Andrew Payne, koji je zadužen za energetske projekte tvrtke u Europi.

ODBACUJU OPTUŽBE Muskov X optužuje francuske tužitelje za politički motiviranu istragu: 'Nećemo surađivati...'
Muskov X optužuje francuske tužitelje za politički motiviranu istragu: 'Nećemo surađivati...'

Tvrtka Elona Muska već opskrbljuje električnom energijom potrošače u Texasu, putem tvrtke Tesla Electric. Usluga, koja je pokrenuta 2022. godine, omogućuje kupcima da optimiziraju potrošnju energije i plaćaju im za prodaju viška energije natrag u mrežu.

Tesla pokušava dobiti dozvole za opskrbu britanskih kućanstava električnom energijom dok prolazi kroz dugotrajan pad prodaje u Europi.

Podaci koje je prošlog tjedna objavila britanska udruga proizvođača motora SMMT pokazali su da je Teslina prodaja novih automobila prošlog mjeseca pala za gotovo 60 posto, na 987 vozila, u odnosu na 2.462 koliko je iznosila prije godinu dana. U međuvremenu, u Njemačkoj je prodaja Tesla automobila pala na 1.110 vozila u srpnju, što je 55,1 posto manje u odnosu na isti mjesec 2024. godine.

Najnoviji podaci o prodaji naglasili su neke od izazova s kojima se suočava tvrtka, poput oštre konkurencije, posebno od kineskih proizvođača električnih vozila, te narušenom reputacijom zbog Muskove zapaljive retorike i odnosa s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

