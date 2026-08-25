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AGUERO, VARANE...

EA otkrio nove ikone: Klasa '27 donosi velika imena u EA FC27

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
EA otkrio nove ikone: Klasa '27 donosi velika imena u EA FC27
Foto: EA FC
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Klasa '27 obuhvaća različita razdoblja i slavi igrače koji su ostavili dubok trag u svojim klubovima i reprezentacijama. Među novim licima ističe se Sergio Agüero

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EA Sports je službeno predstavio nove članove Klase '27, odabranu skupinu povijesnih nogometaša koji će debitirati u igri EA SPORTS FC™ 27 i uvrstiti se na popis muških IKONA u EA SPORTS FC™ Mobileu. Ova nova generacija legendi odaje počast izvanrednim karijerama koje su obilježili odlučujući i neizbrisivi trenuci u povijesti najvažnije sporedne stvari na svijetu. Najava je potvrdila dolazak deset potpuno novih lica, uz povratak osam omiljenih legendi i nadogradnju dvojice dosadašnjih Heroja, što je izazvalo veliko uzbuđenje unutar gaming zajednice.

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Klasa '27 obuhvaća različita razdoblja i slavi igrače koji su ostavili dubok trag u svojim klubovima i reprezentacijama. Među novim licima ističe se Sergio Agüero, legendarni napadač Atlético Madrida i Manchester Cityja, autor jednog od najdramatičnijih i najvažnijih golova u povijesti modernog nogometa. Tu je i Raphaël Varane, stoper poznat po svojoj obrambenoj eleganciji i neizostavan stup u pohodu francuske reprezentacije na naslov svjetskog prvaka 2018. godine. Popis upotpunjuje Pepe, sinonim za srčanost i vodstvo u obrani te ključni igrač u povijesnom trijumfu Portugala na Uefinom Euru 2016. godine.

Portugalski branič nije krio ponos zbog ovog priznanja, ističući strast s kojom je pristupao svakoj utakmici.

​- Biti imenovan Ikonom EA SPORTS FC-a za mene znači jako puno. Uvijek sam igrao s intenzitetom, strašću i potpunom predanošću svaki put kad bih stupio na teren. Gledajući unatrag na taj put, ponosan sam što moja karijera postaje dio nasljeđa FC Ikona - komentirao je bivši portugalski nogometaš.

Uz spomenuta nova lica, dvojica bivših Heroja, brazilski stoper Lúcio i veznjak iz Obale Bjelokosti Yaya Touré, promovirani su u prestižni status Ikona, čime se dodatno briše granica između te dvije posebne kategorije igrača u igri.

Christine Sinclair predvodi nove ženske Ikone

Značajan dio Klase '27 posvećen je i ženskom nogometu, čime EA Sports nastavlja trend integracije nogometašica započet u prethodnim izdanjima igre. Najveće ime je Christine Sinclair, apsolutna legenda međunarodnog nogometa i predvodnica zlatne ere kanadske reprezentacije. Ona u povijest ulazi i kao prva Kanađanka s titulom Ikone u EA Sports FC franšizi.

​- Biti prva Kanađanka imenovana Ikonom EA SPORTS FC-a nevjerojatna je čast. Osvajanje prvog velikog međunarodnog naslova za Kanadu bilo je nešto za što smo dugo radili, a vidjeti što je to značilo za ženski nogomet u našoj zemlji ispunilo nas je ponosom. To što je taj trenutak dio moje priče kao Ikone i što će, nadam se, inspirirati sljedeću generaciju, puno mi znači - dodala je Sinclair.

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Pogodnosti za prednarudžbe

Dolazak novih Ikona dodatno pojačava realistično iskustvo igre EA SPORTS FC™ 27, koja će se moći pohvaliti impresivnom bazom podataka s više od dvadeset i jedne tisuće nogometaša, osamsto klubova i reprezentacija, sto četrdeset stadiona i više od trideset i pet službenih liga. Ova posvećenost autentičnosti ključan je dio privlačnosti franšize za obožavatelje diljem svijeta.

Kako bi nagradili najvjernije igrače, EA Sports je pripremio i poseban bonus. Korisnici koji prednaruče Ultimate ili Ultimate Plus izdanje igre EA SPORTS FC™ 27 do 31. kolovoza dobit će paket s nepromjenjivom (untradeable) Internacionalnom Ikonom s ukupnom ocjenom 85 ili višom za popularni mod Football Ultimate Team™. Time se osigurava prisutnost jedne od osamnaest novih legendi ili povijesnih lica već od samog izlaska igre, koji je zakazan za 25. rujna, s ranim pristupom od 18. rujna za vlasnike spomenutih izdanja.

*uz korištenje AI-ja

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