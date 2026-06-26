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Test cjelogodišnjih guma: Samo jedan model je dobar, pet nije...

Piše Autostart,
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Test cjelogodišnjih guma: Samo jedan model je dobar, pet nije...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Test cjelogodišnjih guma: Samo jedan model je dobar, pet ih je opasno loše

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Cjelogodišnje gume zvuče kao idealno rješenje, posebno za vozače malih automobila koji žele izbjeći sezonsku zamjenu guma, trošak skladištenja i razmišljanje o tome kada je pravi trenutak za prelazak na ljetne ili zimske gume. No najnoviji ADAC-ov test dimenzije 185/65 R15 pokazuje da univerzalno rješenje i dalje ima ozbiljna ograničenja. Od 16 testiranih guma samo je jedna dobila ocjenu "dobro", sedam ih je završilo s ocjenom "zadovoljavajuće", a čak osam modela nije dobilo preporuku za kupnju.

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