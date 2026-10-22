Test KGM Torres EVX: Veliki SUV sa jamstvom od čak milijun km

Korejski KGM, nekadašnji SsangYong, nikada nije pripadao proizvođačima koji diktiraju trendove, ali je često znao ponuditi mnogo automobila za relativno malo novca. Torres EVX nastavlja tu tradiciju, samo što umjesto benzinskog motora ima električni pogon i veliku bateriju. S gotovo 4,72 metra duljine, raskošnim prostorom i robusnim izgledom, ovaj SUV cilja na obitelji kojima su praktičnost i udobnost važnije od prestiža marke. Uz to, cijena mu je u međuvremenu osjetno smanjena, pa postaje zanimljiviji nego što je bio prilikom prvog dolaska na tržište. Tijekom testa posebno su nas zanimali stvarna potrošnja, doseg i može li Torres EVX uvjeriti i izvan područja na kojima se KGM tradicionalno dobro snalazi.



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