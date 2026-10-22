Vodič kroz najveću sigurnosnu krizu interneta ove godine: Što je PHP2Shell i trebate li brinuti?

Otkrivena je ozbiljna sigurnosna rupa u softveru koji pokreće većinu web stranica na internetu, a hakeri su u par sati pokrenuli milijune napada. Vlade i tvrtke diljem svijeta trče zakrpati sustave - neke su čak privremeno gasile cijele stranice i servise kao mjeru opreza. Japanske banke, aviokompanije i željeznice obustavile su internetske usluge, finska vlada ugasila je javne web servise, a Japan privremeno isključio online poreznu upravu.

Cloudflare je zabilježio tisuće pokušaja napada već prije službene objave ranjivosti, a u samo dva sata nakon objave taj broj narastao je na stotine tisuća, a potom na milijune. Situaciju je dodatno zakompliciralo to što su detalji rupe procurili na internetu prije nego što su zakrpe bile spremne, pa su sigurnosni stručnjaci morali reagirati brže nego što su planirali.

Što je PHP?

PHP je programski jezik koji pokreće gotovo 70 posto svih web stranica na internetu. Ako ste ikad koristili WordPress, Drupal ili gotovo bilo koji vladini portal, bankovnu stranicu ili web shop - vjerojatno ste koristili stranicu koja radi na PHP-u. Nije pretjerano reći da je PHP jedan od temelja modernog interneta.

Što je PHP2Shell?

PHP2Shell naziv je za dvije ozbiljne sigurnosne rupe pronađene u PHP-u, ocijenjene s 9,2 od 10 po ozbiljnosti. Hakeru koji ih iskoristi nije potrebna nikakva lozinka ni prethodni pristup - dovoljno je poslati posebno oblikovan zahtjev prema ranjivom poslužitelju. Ako uspije, može preuzeti kontrolu nad stranicom, ukrasti podatke, ili vas preusmjeriti na lažnu stranicu bez da išta primijetite.

Kako je došlo do krize?

Detalji rupe procurili su na internetu prije nego što su zakrpe bile spremne. Hakeri su odmah krenuli s napadima - Cloudflare je zabilježio tisuće pokušaja još prije službene objave, a u satima nakon što je ranjivost postala javna taj broj skočio je na milijune. “Nisam vidio ništa ovakvo dugo, dugo vremena”, rekao je CEO Microsofta Satya Nadella.

Tko je već pogođen?

Japanske banke, aviokompanije i željeznice privremeno su gasile internetske usluge. Finska vlada ugasila je javne web servise. Japan je obustavio online poreznu upravu. Francuski Orange zatvorio je niz svojih stranica. Sve to kao mjera opreza dok zakrpe nisu instalirane - ne nužno zato što su bili napadnuti.

Zakrpe su dostupne i velike stranice su ih vjerojatno već instalirale. Problem su manje i slabije održavane stranice, posebno one koje koriste starije verzije PHP-a koje više uopće ne dobivaju sigurnosne nadogradnje. Za zakrpati njihove sustave mogu trebati tjedni.

Što vi trebate napraviti?

Ništa posebno - ovo nije zakrpa za vaš preglednik, nego za poslužitelje web stranica. Ipak, budite oprezni ovih dana: ako vas neka stranica neočekivano preusmjeri negdje drugdje ili se sama od sebe počne preuzimati datoteka - odmah zatvorite preglednik i pokrenite antivirusni program.