Novi Twingo ponovno spaja simpatičan dizajn, pametno iskorišten prostor i zabavu u vožnji, a pritom je uvjerljivo najštedljiviji električni automobil koji smo dosad testirali
PREMIJERA
Test Renault Twingo E-Tech techno: Najštedljiviji auto i dostojan svog imena
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Renault je nakon originalnog Twinga nekoliko puta pokušavao ponoviti recept koji je početkom devedesetih stvorio europsku ikonu. Nasljednici su imali svoje kvalitete, ali nijedan nije spojio vedar karakter, praktičnost i prepoznatljiv izgled prve generacije. Novi električni model napokon ponovno razumije što bi Twingo trebao biti.
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