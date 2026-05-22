Seatov najmanji SUV u prilično je dubokoj sjeni puno novije i modernije gradske konkurencije, no u aktualnoj Hola varijanti, osim činjenicom da je još uvijek vrlo dobar automobil, privlači i razumnom cijenom
Test Seat Arona 1.0 TSI DSG FR Hola: Primamljiva edicija ovog provjerenog SUV klasika...
Posebne edicije, dotjerivanje dizajna i dodavanje nove opreme provjerene su metode osvježavanja i produljivanja ciklusa starijih modela automobila. Jedan od recentnih primjera podvrgnutih toj “kuri pomlađivanja” jest davne 2017. lansirana, no još uvijek aktualna Seat Arona, najmanji SUV španjolske marke, čija je nova Hola varijanta namijenjena njezinoj revitalizaciji u segmentu u kojem postoje noviji i moderniji konkurenti. To pokušava ne samo gore navedenim “poticajima”, nego i sasvim privlačnom cijenom koja, ako odaberete početnu varijantu, kreće od 18.388 eura.
Testirani primjerak, pokretan 115 KS snažnim turbobenzincem i DSG mjenjačem, doduše, nešto je skuplji, no i njegova cijena može se smatrati razumnom, piše Autostart.
