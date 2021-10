Čak 360 KS i oko pet sekundi do 100 km/h. Na toj razini su ne tako davno bile performanse nekih modela Ferrarija, Porschea. Danas je to Peugeot 508. No ne bilo kakav. To je Peugeot 508 PSE, pri čemu skraćenica PSE "stoji za" Peugeot Sport Engineered. Oznaka je to koju će nasiti samo najbrži i najekstremniji modeli ovog francuskog proizvođača, a mi smo isprobali prvi model za koji se nadamo da je samo početak dugog niza uzbudljivih i brzih modela.

Tržište sportskih automobila, izuzev preskupih hiperautomobila i superautomobila je u krizi. Sve manje kupaca traži sportske izvedbe "običnih" automobila poput Clija RS, Hyundaija N30 , Golfa GTI ili R, Alfe Giulije... I sve manje proizvođača ih nudi. Takozvani GTI segment je na izdisaju i povratak Peugeota u njega je zato veliko iznenađenje. No pogledamo li malo dublje, zapravo i nje. Jer ovo je potpuno netipični sportski auto, GTI nove generacije.

Peugeot 508 PSE je plug-in hibrid. Zbog toga s jedne strane može biti štedljiv i prihvatljiv za okoliš, a s druge brz i izuzetno uzbudljiv. A činjenicu da je brz ovaj auto uopće ne skriva. Već na prvi pogled, zbog brojnih izraženih karoserijskih aerodinamičkih dodataka koji kao da su posuđeni s trkaćih auta i nimalo diskretnih dodatnih ukrasa, ovaj auto izgleda vrlo brzo i moćno. Kotači od 20 inča, s širokim gumama, dvije velike ispušne cijevi, spuštena karoserija i prednji kočioni diskovi od 360 mm sa žutim kliještima to samo potvrđuju.

Što se tiče dizajna izvana 508 PSE izgleda ekstremno sportski, no iznutra baš i ne. Zapravo malo toga je promijenjeno u odnosu na klasični 508, a na posebnost ovog modela ukazuju samo drugačija sjedala i neki dizajnerski detalji. Promjene iskreno nisu bile ni potrebne jer već obični 508 iznutra djeluje prilično posebno i dosta sportski.

Duša ovog automobila je snažan pogonski plug-in hibridni sklop. On je zapravo vrlo srodan onome koji se ugrađuje u plug-in hibridni 3008 s 300 KS, samo što ovdje njegova snaga iznosi još impresivnijih 360 KS. Sustav se sastoji od benzinskog 1,6-litrenog turbomotora s 200 KS, dva elektromotora i punjive baterije.

Ogromna snaga ovog 508 dovoljna je za prilično spektakularna ubrzanja. Do 100 km/h ovaj auto ubrza za samo 5,2 sekunde, a još je impresivniji osjećaj kad pri 100 km/h stisnete "gas do daske". Auto će munjevito početi ubrzavati u svakoj situaciji i prikovati vas za sjedalo. Maksimalna brzina elektronički je ograničena na 250 km/h.

Impresioniraju i sve druge karakteristike koje su vezane uz sportsku vožnju. Kočnice grizu poput Pit bulla i teško ćete ih pregrijati i u ekstremnoj vožnji. Ovjes kao da je skinut s trkaćeg automobila, upravljač je izravan i precizan, a pogon u svakom trenutku efikasno prenosi snagu na podlogu.

508 PSE može biti vraški zabavan u vožnji, no većinu vremena on to neće biti. Ne zato što ne može, već zato što po prirodi ovo nije auto koji vas tjera na "divljanje". Koliko god bio "gušt" juriti s njim teško se oteti dojmu da je on mnogo više dobroćudni ljubimac nego agresivna zvijer. Naime uz sve sportske karakteristike on ima i drugu stranu, a nju otkrivamo kad pritiskom na tipku za odabir načina vožnje napustimo program "Sport" i pređemo u "Comfort" ili "Hibridni" način rada. Tada se karakter auta mijenja i on postaje mnogo opušteniji, uglađeniji i nadasve vrlo udoban auto za ugodno krstarenje otvorenom cestom ili svakodnevni odlazak na posao u gradskoj vrevi.

Takvu razinu udobnosti ali i višestranosti inače ne možete dobiti od tipičnog "GTI" auta. U jednom trenutku jurite poput zvijeri puštene s lanca, kasnije udobno krstarite kao da ste u običnoj poslovnoj limuzini. Uz gotovo nečujan hibridni pogon i minimalnu potrošnju goriva. Ili na potpuno električni pogon uz nekih 50 kilometara dosega s jednim punjenjem baterije. Takvih automobila s dvostrukim licem je zaista malo. I u tome je najveći talent ovog izvanrednog, zaista posebnog, auta.



