Testirali smo Renault Megane Conquest Hybrid: Jedan od najštedljivijih auta u klasi

Od dolaska Australa, Megane Conquest više nije u prvom planu Renaultove ponude. No ovaj model još uvijek ima mnogo toga za ponuditi. Pogotovo uz obnovljeni hibridni pogonski sustav koji donosi malo više snage i još umjereniju potrošnju. Potrošnja je upravo ono što nas je najviše impresioniralo. Tijekom sedmodnevnog testa smo u gradu ostvarili samo 4,4 l/100 kilometara. Detaljnije o tome malo kasnije.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Megane Conquest definitivno nije impresivan poput novog Australa kojeg smo već testirali u dvije verzije i za kojeg smo ustvrdili da je trenutno najbolji Renault na tržištu. To vrijedi i za izgled, iako je ovo još uvijek atraktivan SUV-Coupe. Iako je čak i duži od Australa, Megane Conquest je nekako trenutno zauzeo tržišnu poziciju između manjeg Captura i Australa, kako po cijeni tako i po udobnosti, prostranosti, ponudi motora... Logično jer Megane Conquest se još uvijek temelji na CMF platformi Captura, pa s njim dijeli i vrlom mnogo tehnologije. Pa što ta trenutna "međuklasa" nudi?

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče izgleda, nećemo ulaziti u detalje. Klasa coupe-SUV-ova ima svoje obožavatelje ali i "mrzitelje" no, ato je svakako pojava na cesti. Auto dijeli mnoge stilske elemente s drugim modelima u Renaultovoj ponudi – prednja svjetla u obliku slova C najuočljiviji su detalj, a atraktivnosti testiranog modela s najbogatijom E-Tech engineered opremom pridonosi i specijalni sportski prednji odbojnik za kojeg Renault tvrdi da je u stilu Formule 1.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutrašnjost je dizajnom vrlo slična onoj u Capturu, s mnogim identičnim komponentama, primjerice središnji dio sa zaslonom i tipkama je isti, kao i ručica mjenjača, instrumenti... Ipak Megane Conquest je mnogo veći auto te pruža mnogo više prostora. Straga je ponuda prostora vrlo dobra iako padajuća linija krova stvara probleme vrlo visokim putnicima, a u prtljažnik stane respektabilnih 480 litara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Najzanimljiviji dio auta je pogon. Identični, potpuno hibridni E-Tech hybrid sustav smo već iskušali i u Cliju i u Capturu, i oduševili se potrošnjom, a isto je i u ovom autu. Sustav ima ukupnu snagu od 143 KS uz maksimalni okretni moment od 250 Nm. Benzinski motor nema turbo te razvija skromnih 94 KS, a uz njega su tu dva električna motora. Jedan od njih (49 KS) pomaže benzincu pri pokretanju auta ili samostalno pokreće auto , a drugi (20 KS) ima zadaću visokonaponskog elektropokretača i generatora. To je prva razlika Clija u odnosu na većinu konkurentnih hibrida koji imaju samo jedan električni motor. Baterija je kapaciteta 1,2 kWh. Još jedna jedinstvena karakteristika je da automobil uvijek kreće na električni pogon, bez obzira na stanje baterije i na to radi li samo električni motor ili električni i benzinski zajedno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Neobičnosti ne prestaju ni kada je u pitanju mjenjač. Renault se pouzda u jedinstveni Multimode dog-clutch mjenjač bez spojke. On je razvijen na osnovi mjenjača koji koordinira rad električnog i benzinskog pogona u bolidima Formule 1. Multimode znači da mjenjač pruža vrlo mnogo načina rada, konkretno njih 15, a to je moguće kombiniranjem četiri stupnja prijenosa za benzinski motor i dva stupnja prijenosa za električni pogon. To zvuči komplicirano, no u praksi nećete primijetiti ništa neobično jer se mjenjač ponaša kao vrlo uglađeni automatik. Za razliku od CVT mjenjača koje u svojim hibridima koristi većina konkurenata Multimode mjenjač je ugodniji i prirodniji u radu. Osim toga njegove zasluge su i manja buka, niža potrošnja na višim brzinama i bolje performanse. No kada se vozite agresivnije, s više gasa primijetit ćete povećanu buku motora, a i mjenjač zna iznenaditi neočekivanom promjenom brzine koja se možda ponekad čini nelogičnom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Bez obzira na kompliciranost ovog pogona u praksi je on iznimno štedljiv što pokazuje i naša testna potrošnja u gradu od 4,4 l/100 kilometara. To nije rezultat nekakvog posebnog truda, već realna potrošnja prilikom prosječne gradske vožnje. Kada smo se trudili uštedjeti Megane Conquest se može spustiti i ispod 4 l/100 km u gradu, a na jednoj dionici smo ostvarili čak 3,4 l/100 km. Kad se svemu doda malo autoceste i otvorene ceste, kombinirana potrošnja na testu je iznosila vrhunskih 4,9 l/100 km. Za razliku od većine hibrida ovaj je dosta štedljiv i na cesti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što nas nije oduševilo bile su performanse. Automobilu do 100 km/h ubrzava za 10,9 sekundi, što ej u današnjim okvirima dosta skromno za ovako prestižan model. U određenim trenucima, pogotovo oštrijim usponima na autocesti mu definitivno nedostaje snage kad je auto opterećen. Također, maksimalna brzina od 172 km/h dosta je manja od onog na što smo navikli od auta ove klase.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče ostalih voznih osobina nemamo previše zamjerki. Udobnost je u prvom planu, no Megane Conquest može poslužiti i za brzu vožnju zavojima gdje se iznenađujuće malo naginje. Upravljač je prosječno izravan, a kočnice su besprijekorne.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Najbolje strane ovaj automobil pokazuje kada se vozite umjereno, nježno i kada vam je potreban komfor. Po tome je vrhunski, kao i po potrošnji. Za uživanje u brzoj vožnji mu nedostaje snage i tu su definitivno bolji odabiri benzinci sa 140 i 160 KS koji "na punom gasu" djeluju mnogo uvjerljivije. Ako ste više "komforni tip" hibrid je bolji odabir, a dodatni plus mu je taj da cijenom ne odskače pretjerano od benzinaca. Onaj sa 140 KS je oko 2000 eura jeftiniji, a onaj sa 160 KS košta otprilike podjednako. U svakom slučaju, hibrid je najrazumniji odabir i za one koji rade mnogo kilometara. I vrhunska oprema E-Tech engineered zaslužuje "plac gore".

Plus:

Vrlo mala potrošnja

Udobna i tiha vožnja

Vrlo udoban ovjes

Minus:

Mala maksimalna brzina

Neuvjerljiva ubrzanja

Nedovoljno snage pod opterećenjem pri visokim brzinama



TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1435 kg

dimenzije: 457 x 182 x 158 cm

obujam motora: 1598 ccm

ukupna snaga sustava: 105 kW/143 KS

0-100 km/h: 10,8 s

najveća brzina: 172 km/h

potrošnja: 4,8-5,0 l/100 km

cijena: 38.520 € (testni model), 33.490 € (osnovni Megane Conquest E-Tech 145 Hybrid), 29.190 (osnovni Megan Conquest benzinac)

Važnija oprema Renault Megane Conquest E-Tech engineered E-Tech 145 Hybrid

Aluminijski naplatci 18", automatska klima, dodirni zaslon 9,3", navigacija, digitalni instrumenti 10", senzori za parkiranje sprijeda i straga , kamera za vožnju unatrag, grijani upravljač, grijana sjedala, Bose premium audio sustav, bežični punjač mobitela, adaptivni tempomat, ambijentalno osvjetljenje, dvobojna karoserija...