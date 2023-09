Tetirali smo MG HS: Još jedno ugodno iznenađenje i dobra vrijednost za uloženi novac

MG je sada već neko vrijeme na hrvatskom tržištu i imali smo priliku testirati gotovo sve njihove modele koji se nude. Prije par mjeseci posebno nas se dojmio električni MG4, no ovo je sasvim drugi tip automobila. Dok je MG4 kompaktni hatchback na struju, HS je kompaktni SUV s benzinskim motorom. Pripadnik klase koje je jedan od najprodavanijih na našem tržištu i u kojoj gotovo svi proizvođači imaju svojeg ozbiljnog predstavnika, mnogi od njih i dva. MG HS protiv njih nastupa prvenstveno niskom cijenom, no to nije sve čime se može pohvaliti britansko-kineski automobil koji je dizajniran u Ujedinjenom kraljevstvu, a proizvodi se na dalekom istoku.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Testirani MG vrlo je dopadljiv automobil i svojim dizajnom ne odskače od konkurenata. Nije najljepši, no daleko od toga da je i najružniji. Dizajn možda nema previše karaktera ali je postojan, uzmemo u obzir da je ovo automobil koji je nastao još 2018. godine.

U unutrašnjosti nas očekuje još ugodnije osvježenje. Ovo ne izgleda nimalo kao najjeftiniji automobil u klasi. Unutrašnjost je moderna, funkcionalna, izgleda kvalitetno i izuzetno je luksuzna. Dobro, ovdje se radi o top paketu opreme čije ime Luxury govori samo za sebe, no sve ovo doima se fantastično uzmemo li u obzir da ja ovo automobil cijene za koju se ne mogu dobiti ni osnovni modeli nekih konkurentnih kompaktnih SUV-ova. Ovaj automobil ima i panoramski krovni otvor, sjedala obložena kožom i alcantarom, vrlo kvalitetnu mekanu plastiku i dojam vrhunske kvalitete završne obrade koja je realno na razini europskih proizvođača.

Jedina stvar koja nas nije oduševila je Infotainment koji je malo zastario i dosta zbunjujuć prije nego što se naviknete. Osim toga prilično sporo radi i s odmakom između pritiska na zaslon i trenutka kada se "nešto dogodi". I digitalni instrumenti mogli bi pružati malo više prikaza, a i ovaj koji postoji mogao bi biti malo pregledniji. No kad to stavimo nasuprot dobrih stvari, ovo ispadaju samo sitnice.

Ponuda prostora je vrlo dobra, sjedala su udobna na dužim putovanjima, a automobil ima i dosta praktičnih pretinaca. Straga će visoke odrasle osobe otkriti da imaju razumnu količinu prostora na raspolaganju, kako za noge tako i za glavu. Osobe visoke do 190 cm ovdje bi se trebale osjećati sasvim udobno. Prtljažnik je s 463 litara sasvim dovoljno prostran ,no realno to je nešto ispod prosjeka klase.

Za pogon je zadužen 1,5-litreni benzinski motor s turbopunjačem oznake 1.5 T-GDi. Dovoljno je elastičan u normalnoj vožnji, te sasvim dobro ubrzava HS kada jače stisnete gas. Malo je bučniji od prosjeka pri življoj vožnji, no sve je to u granicama normale. Automatski mjenjač s dvostrukom spojkom svoj posao obavlja korektno, iako je ponekad malo neodlučan. Potrošnja goriva bi mogla biti i niža jer auto nam je na testu trošio 8,8 litara na 100 kilometara u gradskoj vožnji i oko 8 l/100 km kombinirano, što je oko jedne do jedne litre više od najštedljivijih usporedivih benzinaca u klasi. No nije ni previše rastrošno.

U vožnji se HS pokazuje prilično dobrim. Ovjes je udoban, no nije previše mekan kao kod nekih konkurenata tako da je naginjanje karoserije u zavojima vrlo prihvatljivo. I po udobnosti i po dinamičkim karakteristikama auto je negdje u sredini klase. Niti najudobniji, niti najsposobniji u zavojima. U svakom slučaju ima mnogo konkurenata koji su manje udobni ili manje uvjerljivi pri dinamičnoj vožnji tako da je MG tu negdje u "zlatnoj sredini". Upravljač bi mogao biti nešto izravniji dok su kočnice vrlo uvjerljive.

MG HS je vrlo solidan automobil po gotovo svemu. Velike pohvale zaslužuje njegova cijena, odnosno odnos uloženog i dobivenog, luksuzna i vrhunski izrađena unutrašnjost s kvalitetnim materijalima, a vrlo uvjerljive su i vozne osobine. Među nedostatke bismo svrstali "usporeni" Infotainment sustav i nešto veću potrošnju goriva. No kad sve zbrojimo ovaj auto zaista predstavlja prilično dobru priliku za one koji traže dobar balans između cijene i kvalitete. Ili, jednostavno, dobar auto po ispodprosječno niskoj cijeni.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1513 kg

dimenzije: 457 x 188 x 169 cm

obujam motora: 1490 ccm

snaga: 119 kW/162 KS

0-100 km/h: 9,4 s

najveća brzina: 190 km/h

potrošnja benzin: 7,6 l/100 km

cijena: 30.200 € (testni model), 28.200 € (osnovni MG HS, oprema Comfort)

Važnija oprema MG HS 1.5T-GDI DCT Luxury

Aluminijski naplatci 18", LED svjetla, automatski dvozonski klima uređaj, dodirni zaslon 10,1", digitalni instrumenti 12,3", navigacija, Apple car play i Android auto, električno podesiva i grijana sportska sjedala presvučena kožom i Alcantarom, električno otvaranje prtljažnika, prednjici i stražnji parking senzori, sustav kamera s pogledom od 360 stupnjeva, ambijentalno osvjetljenje, panoramski stakleni krov, adaptivni tempomat...