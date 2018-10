Tko će im preporučiti dobrog radnika dobit će 10.000 kuna

Zagrebačka tvrtka Serengeti koja se bavi razvojem kompleksnih poduzetničkih poslovnih aplikacija početkom godine imala je 60 radnika, a do kraja 2018. bit će ih više od 120. Rade uglavnom za vodeće proizvodne kompanije, od najvećeg proizvođača za zavarivanje, do lidera u solarnoj industriji, a njihovi radnici uključeni su duboko u cijeli proces kod naručioca, od prijedloga za poboljšanje poslovanja pa do programiranja rješenja, piše Poslovni dnevnik.

- Surađujemo s kompanijama koje rade tzv. tradicionalne fizičke proizvode, ali su svjesne da napredak i poboljšanja mogu postići upravo u području softvera koji je sastavni dio tih proizvoda ili ih pokreće - ispričao je Goran Kalanj, osnivač i direktor Serengetija. Kaže kako je danas fizički dio proizvoda lako prekopirati, ali se vrhunski proizvodi od mediokritetnih razlikuju upravo po softveru i funkcionalnostima.

Posluju uglavnom s europskim tvrtkama, a to čine ili iz ureda u Zagrebu ili od kuće, bez potrebe za odlaskom u inozemstvo. Kalanj kaže kako im nije cilj radnike držati u uredu noćima te da je njihov idealni zaposlenik situirani odrasli zreli developer/ica sa značajnim iskustvom koje može upotrijebiti u složenim projektima za klijenta.

Kao i drugi velikani Silicijske doline imaju stolove za ping pong, pikado, kave, sokove, voće, subvencionirane sportske aktivnosti, ali sve to su benefiti s prolaznim wow efektom, kaže Kalanj. Uz edukacije, ulaganje u radnike, ono po čemu se izdvajaju i u europskim pojmovima je odnos prema ljudskim resursima. Pokrenuli su interni natječaj među radnicima kako bi ih potaknuli da dovedu nove provjerene kadrove. Onaj tko preporuči dobrog i vrijednog developera tako može dobiti i 10.000 kuna u gotovini.