Tko ti je napravio auto? Terminator! Umjesto ljudi u ovoj će tvornici raditi 30.000 robota

Južnokorejski proizvođač automobila Boston Dynamics Hyundai planira u roku od dvije godine u svoje tvornice ugraditi 30.000 humanoidnih robota. Predstavili su proizvodnu verziju robota pod nazivom Atlas, koji će na početku raditi s ljudima, moći će se lako obučavati, ali i poboljšavati tijekom vremena.

Očekuje se da će vojska humanoidnih robota početi raditi na zadacima sekvenciranja dijelova 2028. godine, postupno se proširujući na složenije zadatke.

Na sastavljanju komponenti radit će do 2030. godine, nakon čega bi trebali biti “zaposleni” i na zadacima koji uključuju teška opterećenja i složene operacije, a sve kako bi se spriječile ozljede radnika u visokorizičnim zadacima.