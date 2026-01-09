Obavijesti

PAZITE NA OVO

Zaledio vam se auto? Evo što niti slučajno ne smijete raditi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Izbor najboljih fotografija u 2017. godini, mjesec sije?anj | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Jedna od najstrašnijih metoda koje neki koriste često završi lomom vjetrobranskog stakla

Dolazak zime za vozače donosi i svakodnevni jutarnji ritual - borbu sa zaleđenim automobilom. U žurbi da što prije krenu, mnogi posežu za brzim rješenjima koja se na prvu čine logičnima, no često mogu uzrokovati ozbiljnu i skupu štetu na vozilu. Od napuknutog vjetrobranskog stakla do uništenog motora brisača, pogrešni potezi mogu pretvoriti obično zimsko jutro u noćnu moru. Donosimo popis najčešćih grešaka koje vozači rade i objašnjenja zašto ih pod svaku cijenu trebate izbjegavati.

Veli Brgud: Zaleđeni automobil 00:25
Veli Brgud: Zaleđeni automobil | Video: 24sata Video

Ne ovo na staklo ni slučajno!

Jedna od najraširenijih i ujedno najopasnijih metoda odleđivanja automobila je polijevanje stakla vrućom vodom iz kuhala. Iako se čini kao najbrži način za otapanje leda, nagla promjena temperature stvara termalni šok koji može dovesti do pucanja stakla. Čak i sitna, nevidljiva oštećenja ili kamenčići na vjetrobranu pod utjecajem vruće vode mogu se pretvoriti u dugačke pukotine, a u ekstremnim slučajevima staklo može i potpuno prsnuti. Stručnjaci upozoravaju da čak ni mlaka voda nije sigurna opcija jer se na vrlo niskim temperaturama može brzo ponovno zalediti, stvarajući još deblji sloj leda. Istraživanja u Velikoj Britaniji pokazala su da, unatoč svim upozorenjima, gotovo dvadeset posto vozača i dalje koristi ovu opasnu metodu. Umjesto toga, puno sigurniji izbor su namjenski sprejevi za odleđivanje ili jednostavno strpljenje dok se vozilo ne zagrije iznutra.

Foto: HAK

Zaboravite na brisače

Pokušaj uklanjanja leda aktiviranjem brisača još je jedna česta pogreška koja može rezultirati nepotrebnim troškovima. Metlice brisača napravljene su od meke gume i namijenjene su brisanju kiše, a ne struganju tvrdog leda. Prisiljavanje brisača da se kreću preko zaleđene površine gotovo sigurno će oštetiti ili potrgati gumene metlice, zbog čega će kasnije ostavljati tragove i loše brisati staklo.

No, oštećenje metlica je manji problem. Puno veća opasnost prijeti motoru brisača. Ako su metlice zaleđene za staklo, motor će se naprezati kako bi ih pokrenuo, što može dovesti do njegova preopterećenja i kvara ili izbijanja osigurača.

Popravak motora brisača znatno je skuplji od zamjene metlica, stoga je ključno prvo temeljito očistiti staklo strugalicom prije nego što uopće pomislite na uključivanje brisača.

Ostavili ste auto da radi? To je jako loše

Mnogi vozači imaju naviku upaliti automobil i ostaviti ga da radi u praznom hodu dok se stakla ne odlede, a unutrašnjost ne zagrije. Iako se čini praktičnim, ova praksa je štetna iz više razloga.

Osim što nepotrebno troši gorivo i zagađuje okoliš, dugotrajan rad u mjestu nije dobar za sam motor. Naime, motor se najbrže zagrijava i postiže optimalnu radnu temperaturu tijekom vožnje, a faza zagrijavanja u praznom hodu je upravo ona u kojoj je trošenje komponenti najveće.

Osim tehničkih i ekoloških razloga, ostavljanje upaljenog automobila bez nadzora može vas skupo stajati.

U mnogim europskim zemljama, poput Njemačke i Austrije, to je zabranjeno i kažnjivo, a ostavljanje ključeva u vozilu dok je motor upaljen otvoren je poziv kradljivcima.

Kazne su i do 130 eura

U žurbi, neki vozači očiste samo mali dio vjetrobranskog stakla, dovoljan da jedva vide ispred sebe. Ova opasna praksa, poznata kao "portholing" (vožnja kroz "prozorčić"), drastično smanjuje vidno polje i ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu.

Vožnja s nepropisno očišćenim staklima zakonski je prekršaj za koji su predviđene visoke novčane kazne, jer se smatra da vozilo nije tehnički ispravno za sudjelovanje u prometu.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozač je dužan prije vožnje očistiti zaleđena stakla te ukloniti sav snijeg i led s vozila. Policija vas zbog ovog propusta može kazniti sa 130 eura. Obveza se ne odnosi samo na vjetrobran, već na sve staklene površine, retrovizore, svjetla i registarske pločice. Posebno je važno u potpunosti očistiti krov.

Improvizacije koje treba izbjegavati

Korištenje kreditnih kartica, starih CD-ova ili drugih tvrdih plastičnih predmeta za struganje leda loša je ideja jer mogu trajno izgrebati staklo. Također, izbjegavajte nasilno otvaranje zaleđenih vrata ili brava.

Naglim povlačenjem možete potrgati gumene brtve oko vrata ili oštetiti sam mehanizam kvake. Ako su se vrata zaledila, pokušajte ih lagano pritisnuti prema unutra kako biste razbili led oko brtvi.

Na kraju, strpljenje i ispravan alat najbolji su saveznici u borbi protiv zaleđenog automobila. Kvalitetna strugalica za led i boca tekućine za odleđivanje trebali bi biti obavezan dio zimske opreme u svakom vozilu.

Nekoliko minuta uloženih u pravilno čišćenje automobila može vam uštedjeti stotine eura za popravke i osigurati sigurnu vožnju.
 

