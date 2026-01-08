Još jedna velika AI promjena: Gemini će čitati vaše mailove, evo kako to ugasiti u Gmailu

Googleov AI asistent Gemini sve se dublje integrira u Gmail, donoseći niz novih značajki koje obećavaju transformirati način na koji koristimo e-poštu. Više od dvadeset godina nakon što je promijenio pravila igre, Gmail s tri milijarde korisnika ulazi u novu eru. No, dok Google najavljuje pametniji i proaktivniji inbox, raste i zabrinutost zbog privatnosti, jer su mnoge od ovih opcija automatski uključene, a njihovo isključivanje nije posve jednostavno.

Što sve Gemini donosi u vaš sandučić

Google je predstavio čitav niz novih alata koji Gemini pretvaraju u osobnog asistenta unutar vašeg inboxa. Jedna od najistaknutijih novosti je "AI Overviews", značajka koja je već poznata korisnicima Googleove tražilice. Umjesto da ručno pretražujete stare poruke, sada možete postaviti pitanje prirodnim jezikom, poput "Tko mi je prošle godine poslao ponudu za renovaciju kupaonice?", a Gemini će pregledati vaše poruke i pružiti sažet odgovor s ključnim informacijama i poveznicom na izvorni e-mail. Uz to, AI Overviews automatski sažima duge konverzacijske niti, što štedi vrijeme kod praćenja kompleksnih rasprava.

Za one koji muku muče s pisanjem, tu je alat "Help me write" koji može sastaviti cijeli nacrt poruke na temelju kratkih uputa ili poboljšati postojeći tekst. Nadograđeni "Suggested Replies" nudi kontekstualno relevantne odgovore koji oponašaju vaš stil pisanja, dok alat "Proofread" ispravlja gramatiku i nudi stilističke preinake.

Najambicioznija promjena je takozvani "AI Inbox", zasad dostupan samo odabranoj skupini testera. Ovaj prikaz inteligentno organizira vašu pristiglu poštu, na vrh stavljajući prioritete i hitne zadatke, poput neplaćenog računa ili podsjetnika za sastanak, dok manje važne poruke sažima u kategoriju "Catch me up". Dio ovih značajki, poput sažetaka i pomoći pri pisanju, postao je dostupan svim korisnicima, dok su naprednije opcije poput pretraživanja uz pomoć AI-ja i lektoriranja rezervirane za pretplatnike na premium AI pakete.

Cijena napretka - vaša privatnost?

Unatoč impresivnim mogućnostima, integracija Geminija izazvala je i val kritika. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da je Google automatski uključio opcije koje mu potencijalno omogućuju korištenje vaših privatnih poruka i privitaka za treniranje svojih AI modela. Inženjer Dave Jones izazvao je buru na društvenim mrežama svojom objavom.

​- VAŽNA poruka za sve koji koriste Gmail. Automatski ste UKLJUČENI da dopustite Gmailu pristup svim vašim privatnim porukama i privicima za treniranje AI modela. Morate ručno isključiti 'Pametne značajke' u postavkama na DVIJE lokacije - napisao je Jones.

Zabrinutost je dodatno pojačana činjenicom da je protiv Googlea već podignuta i kolektivna tužba u kojoj se navodi da je tvrtka "potajno" uključila Gemini kako bi "pristupila i iskoristila cjelokupnu zabilježenu povijest privatnih komunikacija svojih korisnika". Google je te tvrdnje nazvao "obmanjujućima", ističući da "Pametne značajke" u Gmailu postoje godinama te da se sadržaj iz Gmaila ne koristi za treniranje Gemini modela. Ipak, mnogi korisnici ostaju skeptični.

Kako isključiti Geminija i što time gubite

Ako želite zadržati veću kontrolu nad svojim podacima, moguće je isključiti ove značajke, no Google taj proces nije učinio intuitivnim. Problem je u tome što Gemini nema vlastiti prekidač; njegove su funkcije povezane s paketom "Pametnih značajki" (Smart Features). Gašenjem Geminija odričete se i niza drugih korisnih alata na koje ste možda navikli.

Na računalu, proces zahtijeva odlazak u "Sve postavke" (ikona zupčanika), gdje pod karticom "Općenito" trebate pronaći odjeljak "Pametne značajke i personalizacija". Tamo je potrebno isključiti opciju za pametne značajke u Gmailu, Chatu i Meetu, a zatim i u zasebnom prozoru opciju personalizacije za druge Googleove proizvode poput Mapsa i Walleta. Sličan postupak potrebno je ponoviti i u mobilnoj aplikaciji, unutar postavki vašeg računa pod izbornikom "Privatnost podataka".

Međutim, odricanje od AI-ja ima svoju cijenu. Isključivanjem ovih opcija gubite funkcije poput automatskog razvrstavanja pošte u kategorije "Promocije" i "Društvene mreže", pametnog sastavljanja rečenica ("Smart Compose"), pa čak i osnovne provjere pravopisa. Također nestaju i praktične integracije poput automatskog dodavanja događaja u kalendar ili praćenja pošiljki.

Na kraju, odluka je na svakom korisniku. Google jasno gura budućnost u kojoj je umjetna inteligencija neizostavan dio svakodnevnih alata. Pitanje je samo jesmo li spremni zamijeniti dio svoje privatnosti za praktičnost koju ta budućnost donosi.