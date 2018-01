Tko zaradi na Bitcoinu, mora državi platiti 12 posto poreza

Hrvatski zakoni na zaradu od bitcoina gledaju kao na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, odnosno kao na investiciju. Zato, onaj tko je na trgovini bitcoinom zaradio, mora poslati dokumentaciju Poreznoj upravi i platiti porez.

Porez na zaradu plaća se po stopi od 12 posto uvećanoj za prirez. Zaradu bi trebali prijaviti i ako je novac nakon prodaje bitcoina ostao na računu u inozemstvu.

- Malo je ljudi upućeno u to jer ne postoji zakon o bitcoinu. Nedavno smo dobili dopis Porezne uprave o kriptovalutama u kojem objašnjavaju kako je riječ o transakciji pa bi se zato trebao plaćati porez na kapitalnu dobit na razliku između uloženog i dobivenog - rekao nam je Tomislav Vajić iz BitKonana, hrvatske burze za bitcoine.

Svaka transakcija se bilježi

On smatra i da je to trenutačno dobar način reguliranja za one koji žele platiti porez, ali dodaje da ima načina da se porez ne plati. Jedan je kupovanje različite robe bitcoinima i dostave na kućnu adresu.

Bitcoin je najpoznatija među gotovo 1400 različitih kriptovaluta, kojima vrijednost raste upravo zahvaljujući eksploziji bitcoina. Kriptovalute su digitalne valute koje, za razliku od klasičnih, u papirnatoj ili elektroničkoj verziji, nastaju mimo središnjih banaka i kontrolira ih poseban protokol koji kontrolira sve transakcije. Ta složena baza podataka, odnosno tehnologija iza bitcoina naziva se blockchain, a riječ je o bazi koja bilježi sve transakcije u svijetu i može se saznati koliko je bitcoina bilo u bilo kojem trenutku na bilo kojoj adresi. Zbog toga je praktično nemoguće krivotvoriti bitcoine.

Bitcoin se pojavio 2009. godine, a navodni tvorac mu je Satoshi Nakamoto, koji je razvio elektroničko plaćanje na temelju matematičkog dokaza. Trenutačno ih je u optjecaju 16,7 milijuna, a softverom je maksimalni mogući broj ograničen na 21 milijun bitcoina.

Dok se nekad bitcoin vezivao uz ilegalne transakcije, danas ga prihvaćaju i u običnim trgovinama. Njime se može plaćati u raznim hrvatskim prodavaonicama informatičkom opremom, ali i u frizerskim salonima. S obzirom na rast vrijednosti, tako se njime danas lako mogu kupiti auto ili stan.

Ulaganjem u bitcoin bavi se i Valent Turković, osnivač startupa MeshPoint, koji kaže kako ljudi jako malo razmišljaju o porezima i davanjima državi, neovisno o tome dižu li manje ili veće iznose.

Treba imati savjetnika

- Svima koji se žele baviti bitcoinom kažem da angažiraju financijskog stručnjaka i informiraju se uz pomoć poreznog savjetnika. Bez toga bi se mogli naći u problemima - kaže Valent.

Bitcoin prati od početaka, a sad se bavi ulaganjem i rudarenjem, za što kupuje i hardver. Pa, ako i sve stane oko bitcoina, oprema u koju ulaže imat će vrijednost. Napominje da na sve gleda dugoročno i misli kako će ovdje moći ostvariti bolju zaradu nego na nekoj štednji.