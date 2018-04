To je prava tehnologija: I vaše žarulje mogu postati pametne

Dugotrajne LED žarulje sve češće su u našim domovima, a jedan od glavnih razloga je i velika ušteda. EU navodi da kroz 20-ak godina samo na jednoj žarulji možemo uštedjeti i do 100 eura. No te iste žarulje mogu biti i pametne, što otvara niz novih mogućnosti - osobito kad ih spojimo s aplikacijama na našim telefonima.

Što sve mogu?

Žarulje su samo jedan u nizu uređaja koje su proizvođači opremili dodatnom elektronikom i senzorima kako bi nam olakšali život, ali ovdje se to uistinu pokazuje praktičnim. Tako im možemo iz aplikacije smanjiti ili pojačati svjetlinu bez prekidača s potenciometrom.

Smanjimo li jačinu svjetlosti potpuno ćemo promijeniti ugođaj u prostoriji, no tu su i žarulje koje mijenjaju boje. Philips tako nudi Hue žarulje sa cijelim spektrom boja koje se još i mogu upariti s drugim uređajima, poput njihova Ambilight televizora, a tu su i IKEA Tradfri žarulje koje recimo nude bijeli spektar boja, od hladne bijele za uredski rad, do tople žute. Primjena je bezbroj, od rada, zabave, blagdana, ugođaja dok gledamo film...

Upravo te promjene jačine i boje svjetlosti mogu nam pomoći i da spavamo bolje. Buđenje uz prirodno svjetlo je najzdravije, a neke žarulje mogu se spojiti s alarmom kako bi se aktivirale i pojačavale svjetlost u prostoriji da nam buđenje bude što manji teret.

Nekim žaruljama možemo upravljati i kad nismo kod kuće, no još korisnija opcija je da im možemo isprogramirati rad, što može odvratiti potencijalnog provalnika.

Isprobali smo ih

Foto: IKEA

Ikea je prošle godine predstavila svoju liniju pametne rasvjete koja sad uključuje niz različitih tipova žarulja, ali i LED rasvjetne ploče koje možete postaviti na ormare, a sve to kontrolirati kroz aplikaciju. No to je najviša razina upravljanja, u što smo se uvjerili kroz testiranje različtih dijelova sustava.

Žarulja se ugrađuje kao i svaka druga, a najjednostavniji način da je učinite pametnijom je preko senzora pokreta. Nakon uparivanja s jednom žaruljom ona će se aktivirati kad prođete kraj senzora, što ga čini praktičnim za neke prostorije u kojima ne boravite dugo, poput podruma. Inače, ovdje, kao i kod svakog drugog spajanja, ova žarulja mora biti uključena, jer upravljanje elektronikom potom preuzima senzor ili aplikacija. Tu je još i daljinski upravljač koji možete upariti sa žaruljama, a on donosi više funkcija pa tako možete mijenjati jačinu osvjetljenja te boju i isključiti ili uključiti žarulja.

No stvar do puno izražaja dolazi uz bežični pristupni uređaj koji se spaja na vaš kućni ruter, a potom preko aplikacije na mobitelu možete upravljati svim žaruljama koje su u dosegu. Nakon što skinete Ikeinu aplikaciju Tradfri, treba je sinkronizirati s pristupnim uređajem te možete dodati sve žarulje koje imate, a moći ćete ih i grupirati i kroz aplikaciju paliti i gasiti ili postaviti alarme. Da bi ovo radilo kako spada, mobitel bi trebao imati dobru vezu s ruterom kako ne bi dolazilo do pada komunikacije između mobitela i žarulja.

Foto: Amazon

Cijelu stvar moguće je podići na još višu razinu, jer žarulje možete kontrolirati glasom i to ako imate uređaje poput pametnih zvučnika koji podržavaju Amazonovu Alexu ili Appleov HomeKit. Googleov Asistent kojeg imamo u velikoj većini Android telefona još nema podršku, ali navodi se da bi i to uskoro trebalo biti moguće.

Alternative su brojne

Kao što smo već spomenuli, Philips Hue je također jedan od poznatijih sustava pametne rasvjete, a njihove žarulje dolaze i u bojama te se također mogu kupiti u setovima. Uz to, mogu komunicirati i sa Ambilight televizorima kako bi osvjetljenje s ekrana proširili i na druge zidove. Dobar bonus je što Ikeine žarulje možete spojiti sa Philipsovim, ali i drugim sustavima koji podržavaju Zigbee standard.

Foto: Philips

LIFX žarulje mogu se naručiti preko Amazona, a njihova prednost je što ne trebaju dodatni uređaj kao Ikea ili Philips. Žarulju jednostavno spajate u grlo i u aplikaciji slijedite upute za spajanje. Također ih možete grupirati, a nudi cijeli spektar boja. Zbog dodatne elektronike, žarulja je nešto glomaznija, što može biti minus.

Foto: Amazon

C by GE žarulje za razliku od većine spajaju se preko Bluetootha, baš kao i vaš zvučnik. U setu dolaze dvije žarulje, Life za dnevno korištenje, a Sleep za spavaću sobu i glavna razlika je u boji svjetla. Da bi njima upravljali morate biti u dosegu Bluetooth signala, što uz debele zidove može oslabiti upravljanje iz drugih prostorija u kući.

Foto: Amazon

Cree žarulje dolaze s podrškom za Zigbee standard što znači da ih možete spojiti na kompatibilni uređaj poput Philipsova ili Samsung SmartThings Huba. Ove žarulje dolaze u jednoj boji (2700K ili 5000K), ali s opcijom prigušenja te podrškom za Alexu.

Foto: Amazon

